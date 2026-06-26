Ernestina Pais: una vida entre la televisión, la radio y el debate público

Su recorrido incluyó programas emblemáticos como Mañanas Informales, CQC e Intratables, además de una fuerte presencia en formatos de actualidad.

La muerte de Ernestina Pais provocó conmoción en el mundo de los medios y volvió a poner en primer plano una trayectoria de más de dos décadas en radio y televisión. La conductora, periodista y actriz construyó una carrera marcada por el entretenimiento, la actualidad y el debate político, con participaciones en algunos de los ciclos más reconocidos de la pantalla argentina.

El trágico hecho ocurrió este viernes. Según información del Comando Patrullas San Isidro, Pais intentó cruzar con su vehículo marca Honda de color negro las vías ferroviarias con la barrera baja . Al hacerlo, una formación del "Tren de la Costa" impactó de lleno en la puerta del conductor, provocando la muerte de la periodista, la única ocupante del vehículo. Según trascendió, se estaba dirigiendo al teatro para actuar en una obra.

Sus primeros pasos de gran exposición llegaron junto a su hermana, Federica Pais, con quien condujo Sabés o Sonás , el programa en el que estudiantes secundarios competían por ganar su viaje de egresados. A partir de allí comenzó a consolidar un perfil propio dentro de la televisión.

Uno de los puntos de inflexión en su carrera fue su incorporación al universo televisivo de Jorge Guinzburg. Primero participó de La Biblia y el Calefón y más tarde se sumó a Mañanas Informales, el exitoso ciclo que combinaba actualidad, humor y entrevistas y que se convirtió en uno de los programas más recordados de la televisión de mediados de los 2000.

Más adelante, Pais asumió nuevos desafíos profesionales y se puso al frente de Caiga Quien Caiga (CQC) tras la salida de Mario Pergolini, compartiendo conducción con Juan Di Natale y Gonzalo Rodríguez durante una de las últimas etapas del histórico formato periodístico y de humor.

cqc Ernestina Pais estuvo al frente de CQC tras la salida de Mario Pergolini.

Con el paso de los años, su presencia en los medios se extendió a otros formatos vinculados a la actualidad y el análisis político. Entre 2019 y 2021 integró el panel de Intratables, donde participó de debates sobre la agenda pública y la coyuntura nacional.

Además de su trabajo en televisión, Ernestina Pais desarrolló una extensa carrera en radio y mantuvo una presencia constante en distintos proyectos vinculados a la comunicación y el entretenimiento.

Su muerte generó mensajes de despedida y recuerdos de colegas, periodistas y figuras del espectáculo, que destacaron su recorrido profesional y su presencia en algunos de los programas más representativos de la televisión argentina de las últimas décadas.