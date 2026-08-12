Soda Stereo homenajeó a Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños con una emotiva versión de "Té Para Tres"

Además, Charly Alberti y Zeta Bosio le dedicaron sentidas palabras a su excompañero en el día en que hubiese cumplido 67 años.

Anoche, 11 de agosto, el Movistar Arena se convirtió en el escenario de una celebración muy especial: en el día en que Gustavo Cerati cumpliría años, Soda Stereo Ecos volvió a emocionar a miles de personas con una función que quedará entre las más memorables de esta experiencia inédita.

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La noche tuvo dos momentos especiales. Por un lado Charly Alberti y Zeta Bosio dedicaron emotivas palabras:

"Todos lo extrañamos, y creo que esta es la mejor forma de celebrar un día tan importante como el de hoy", dijo Charly Alberti sobre el final del show. "Todos tenemos algo que agradecerle a Gustavo hoy", agregó Zeta.

Pero el momento más conmovedor llegó cuando Charly y Zeta dejaron el escenario por unos minutos, para dar lugar a una emotiva versión de “Té Para Tres” interpretada únicamente por Gustavo, un instante de enorme emoción para todos los presentes.

Hoy, 12 de agosto, será la última presentación con entradas disponibles. Las funciones del 14 y 15 de agosto se encuentran agotadas.

El fenómeno "Ecos" de Soda Stereo

Ecos ya es un suceso internacional y su impactante debut fue apenas el comienzo de una extensa gira que continúa emocionando a miles de personas en Latinoamérica y que próximamente llegará a ciudades de Europa y Estados Unidos.

Detrás del show hay un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas de distintas áreas que hacen posible esta experiencia inédita.

La respuesta del público es contundente. En cada ciudad, miles de personas agotan localidades para reencontrarse con la música que marcó generaciones. La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras, desafiando los límites de la tecnología y convocando multitudes.