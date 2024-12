Un color que no era y una musa inspiradora: así se compuso "Gris" de Los Piojos

Ciro Martínez (Foto Facebook) Ciro Martínez (Foto Facebook)

Y a partir de ella nació este estribillo: "Gris, el cielo de tus ojos // Gris, del cielo dos despojos //Luz que enciende mi desvelo // En las noches sin consuelo //Tu boca tras un velo, en esta noche". Pero había un problema, y es que toda esta bella canción nació de un error del cantante de la banda del Palomar.

Los ojos de la chica, los cuales Ciro veía grises, en realidad eran de otro color. “'Te escribí varios temas, no sé si los escuchaste’, le dije, a lo que ella me dijo que no, entonces le detallé ‘Sí, uno que se llama ‘Gris’ y dice ‘el cielo de tus ojos’, pero ella ahí me dijo sorprendida ‘¡Pero mis ojos son verdes!’”, confesó Ciro entre risas.

Finalmente, decidió componer el tema definitivo para dedicárselo a ella, lo que dio como resultado "Insisto", un sencillo del 2011 que terminó formando parte del álbum "Espejo".