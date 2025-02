Un gato de Letonia, doblemente candidato al Oscar Por Paraná Sendrós







Se estrena hoy el largometraje de animación "Flow", que no sólo fue nominado a Mejor Película en su rubro sino también en el principal. Los sonidos son de la naturaleza, no hay voces humanas que doblen a los animales.

Una imagen del sorprendente film de animación "Flow"

Sorpresa casi mundial, por primera vez un dibujo animado de Letonia es candidato al Oscar por Mejor Film de Animación, y, más aún, también candidato al premio mayor de Mejor Film. El título de venta internacional es muy cortito, solamente “Flow”, como fluir. El original es “Straume”, que según dicen es algo así como dejarse llevar. Bélgica y Francia, países coproductores, fueron más cancheros: “Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau”, el gato que no tuvo más miedo al agua. Cierto, el protagonista es un gato que, obligado por las circunstancias, hasta termina haciendo caza submarina. Ese hecho es clave, pero quizá no sea lo más importante. Y por acá han agregado subtítulos como “Flow, un mundo que salvar”, algo bastante engañoso porque los personajes no piensan salvar ningún mundo, ya bastante tienen con tratar de salvarse ellos mismos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En síntesis, un gato común, color gris oscuro o negro arratonado, contempla su imagen, tiene un hogar donde evidentemente lo querían y hasta lo adoraban (pero ahora ya no hay ningún humano para cuidarlo) y de pronto debe escapar de una inundación nunca vista, quizá resultado del deshielo de los polos, no lo sabemos. En el último instante pasa una barca flotando a la deriva, y ahí se salva. Dentro de la barca, ¡un carpincho! Luego se agregan un lémur, un golden retriever de buen carácter, evidentemente criado como mascota, y un pajarraco blanco, al parecer una hembra de espíritu protector. Está en duda si se trata de eso que los ingleses llaman pájaro secretario, como está en duda el sublime vuelo final de ese pájaro, en un momento de curioso y fascinante misticismo sin explicaciones. En verdad, acá no se explica nada. Ocurren cosas notables, excepcionales, impresionantes no solo para los animales, pero hay algo que, eso si, queda bien claro: la amistad, el entendimiento y la ayuda mutua entre las distintas especies unidas frente a un mundo que se ha vuelto desconocido. Se trata, en suma, de una fábula con una moraleja sin palabras, que bien puede aplicarse al género humano.

El director, Gints Zilbalodis, no ha dado mayores explicaciones, salvo que el carpincho simboliza la paz interior y cosas así. Dicho sea de paso, como no pudieron grabar la voz de un carpincho grabaron la de un camello. En fin. Lo singular es que el hombre hizo una historia sin palabras, sin una voz en off contando nada, solo con los sonidos propios de los animales, el viento, el maderamen de la barca, el oleaje y el crujir de la tierra y los grandes árboles, y, esto hay que destacarlo, una música muy bien aplicada que llega al alma.

Música y guión Zilbalodis los hizo con ayuda. Fotografía, montaje, dirección de arte y dirección general son de su exclusividad. La animación propiamente dicha estuvo a cargo de equipos franco-belgas controlados por Léo Silly-Pélissier, pero el diseño de cada imagen y el movimiento exacto de los animales (incluyendo un monstruo marino, ciervos, peces, una jauría de perros que hacen la suya, bandadas de pajarracos medio malos y más lémures) son mérito del autor. También, la decisión de disponer para los animales un tipo de animación antigua, como dibujos medio planos, y para el resto de la naturaleza un bellísimo despliegue técnico y estético a la manera de verdaderas e impresionantes pinturas. ¿Lo hizo por gusto, por razones presupuestarias, o por alguna otra razón? Quizá pronto lo explique, cuando reciba el Oscar. Y si no lo explica, mejor todavía.

“Flow” (Letonia-Francia-Bélgica, 2024); Dir.: Gints Zilbadolis; animación.