Una película nominada a los Premios Oscar fue acusada de plagio

Una de las grandes protagonistas de la que será la edición número 96 de los Premios Oscar , The Holdovers , fue acusada de plagio por el escritor Simon Stephenson, autor de Luca (2021) y Paddington 2 (2017). El filme cuenta con nominaciones a mejor película, mejor actor (Paul Giamatti), mejor actriz de reparto (Da'Vine Joy Randolph), mejor guión original y mejor edición.

La película está protagonizada por Paul Giamatti , como un profesor cínico en un internado que se queda atrapado cuidando a un adolescente (Dominic Sessa) durante las vacaciones de Navidad. Según Stephenson, el guion tiene sorprendentes similitudes con su guion no producido para Frisco , sobre un pediatra cínico que se encuentra cuidando a un paciente adolescente durante varios días. El guion de Frisco tuvo cierta notoriedad, ya que en 2013 aterrizó en la Lista Negra, que honra los mejores guiones no producidos del año.

“La totalidad significativa del guion de THE HOLDOVERS ha sido copiada del guion de FRISCO mediante transposición”, afirma el documento. “Esto incluye la historia completa del guion de FRISCO, la estructura, la secuencia, las escenas, los subtiempos secuenciales dentro de las escenas, la sustancia línea por línea de la acción y el diálogo, los personajes, los arcos, las relaciones, el tema y el tono. La mayor parte de esto se ha hecho línea por línea, y una gran cantidad de elementos únicos y altamente específicos creados en FRISCO son fácil e inequívocamente identificables en THE HOLDOVERS” , describe.

Entre las similitudes que Stephenson destacó se encuentra un momento temprano en el que el protagonista es convocado a la oficina de su jefe y reprendido por haber agraviado a un político. En The Holdovers, el personaje de Giamatti le falló al hijo de un senador estadounidense, mientras que en Frisco, el médico protagonista llama idiota a una congresista estadounidense, que era madre de un paciente.

El guion de Holdovers compite con Maestro, Anatomía de una caída, Maestro, May December y Vidas pasadas por el mejor guion original en los Oscar, que finalizaron su ventana de votación a fines del mes pasado. A finales del año pasado, Payne y Hemingson comentaron con The Hollywood Reporter sobre los orígenes de la película. Payne dijo que durante mucho tiempo había querido hacer una película ambientada en un internado, mientras que Hemingson había escrito un piloto de televisión no producido ambientado en una escuela. El guion piloto llamó la atención de Payne y llamó al guionista.

“Al principio pensé que era una llamada de broma hasta que vi el código de área de Omaha y me di cuenta de que en realidad era Alexander Payne”, recordó Hemingson sobre haber recibido esa llamada de Payne. “Y él dijo: 'Tengo esta película que quiero hacer sobre este profesor odioso y con problemas sociales atrapado en la escuela durante la Navidad. ¿Te interesaría escribirla?'”

La 96ª entrega de los Premios Oscar que se realizará el próximo 10 de marzo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles se transmitirá en vivo para Latinoamérica a través del canal TNT y Max (ex HBO Max), la plataforma que se lanzará el 27 de febrero en la región, informaron desde la organización.

En Latinoamérica, la completa cobertura de los Oscar comenzará con el pre-show Punto de encuentro en TNT y Max el 10 de marzo a las 19:00hs. (Argentina). En vivo desde Los Ángeles, Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun vivirán la emoción de la gala entrevistando a las celebridades de la noche en su paso por la alfombra, brindando toda la información sobre la intimidad de la premiación. Los comentarios durante la transmisión estarán a cargo de Ileana Rodriguez y Rafael Sarmiento, y la traducción de Flor Coianis.

La lista de nominados de la Academia, que se dio a conocer el 23 de enero pasado, reveló que "Oppenheimer", la aclamada biopic sobre el "padre de la bomba atómica" dirigida por el cineasta inglés Christopher Nolan, es la gran favorita con presencia en 13 categorías, seguida por "Pobres criaturas" con 11 y "Los asesinos de la luna" con 10.