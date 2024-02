La tajante decisión de Mark Ronson sobre actuar en los premios Oscar sin Ryan Gosling







El productor de la banda sonora de Barbie está nominado a dos premios de la Academia.

Mark Ronson y Ryan Gosling y la posibilidad de actuar en los Oscar.

Mark Ronson aseguró que no actuará en los premios Oscar si no lo acompaña un nominado en particular, el actor Ryan Gosling.

El productor de la banda sonora de Barbie está nominado a dos premios Oscar con la poderosa balada "I'm Just Ken" nominada a Mejor Canción Original , junto a Billie Eilish y Finneas "What Was I Made For?", que ya se ha asegurado un Globo de Oro.

La canción grabada por Gosling en el papel de Ken, como parte del fenómeno de taquilla dirigido por Greta Gerwig, y el éxito viral, está siendo considerada para una presentación en vivo en los Premios de la Academia el 10 de marzo.

Qué dijo Mark Ronson sobre actuar en los premios Oscar Sin embargo, parece que no ha habido confirmación ni de Ronson ni de Gosling. Hablando con el portal Variety en la alfombra roja de los Grammy 2024, Ronson dijo sobre la posible actuación: “Eso sería genial. ¿Te lo confirmó? Quiero saber… ¡es mi sueño! Es mi sueño".

Ronson insistió en que su único compañero para la canción sería Gosling, quien está nominado a Mejor Actor de Reparto. El productor dijo: "No, creo que si Ryan no lo hace, entonces no lo haremos". En una entrevista con Billboard, Ronson habló sobre su deseo de volver a trabajar con Gosling, especialmente después de su colaboración en una versión navideña de la exitosa canción nominada a los Oscar. "Ryan… tiene un gusto increíble y grandes ideas, y es un músico y cantante extremadamente divertido y talentoso. Así que hicimos esta versión y luego empezamos a colgar y, definitivamente, me encantaría hacer más música. Sabes, creo que sería genial. Y hemos hablado un poco de ello”, aseguró Ronson.