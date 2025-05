"Flores muertas": el tiempo detenido en aquel momento en que se fue más feliz

Las coronas de flores que yacen en el patio de la casa para despedir los restos de un familiar son apenas una metáfora de aquellos muertos en vida que deambulan cargando el peso de existencias desamparadas. Tres hermanas que no son las de Chéjov pero cuánto se le parecen. Madres terribles lamiendo heridas que las detuvieron en un momento de sus vidas, acaso el más feliz o el más traumático. Y tres hijos cuyos destinos están irremediablemente torcidos por sus madres, alguna asfixiante, otra desafectivizada, la tercera un torbellino de confusión. Esta última evoca el mismo hecho cada año y dice querer mejorar ella y así el relato, aunque esté cada vez más lejos de lograrlo.

En “Las tres hermanas” de Chéjov ha transcurrido un año desde la muerte del padre y, tras el duelo, las hermanas confían en una nueva vida allí donde tuvieron su infancia. Aquí no ha pasado un día de la muerte del hermano de ellas, una silla que parece aún caliente y una presencia que no quiere irse de esa casa en San Telmo, a la que nadie visitaba hace años. De hecho esas hermanas y sus hijos no se veían desde hace tiempo.