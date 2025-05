No te la podés perder: Prime Video estrenó una película basada en una de las historias más oscuras del deporte

Dirigida por Steven Spielberg y con un gran guion, esta nueva película trae en su trama algo que otras no mostraban. El director recrea la respuesta del ejército israelí al atentado. Fue presentada en el festival de Venecia de 2024 y nominada a un Oscar por su guion. Además, estuvo entre las nominadas para el Globo de Oro y logró el galardón a mejor montaje de manos de la Asociación de Críticos de Los Ángeles.

La película cuenta aquel atentado del 5 de septiembre de 1972, cuando un grupo de terroristas palestinos ingresaron a la villa olímpica de Múnich . El sonido de los tiroteos y gritos sobresaltó al mundo, además del creciente número de víctimas. Las cámaras no estaban preparadas para semejante suceso, y tampoco los periodistas deportivos del lugar.

Septiembre 5 se sirve de material auténtico, grabado por la ABC en estas jornadas de terror que, a diferencia de Múnich, son visualizadas a través de la óptica de una cámara y no de un fusil. Se puede ver cómo el equipo de ABC estaba acorralado por los hechos. No sabían si seguir apegados a su trabajo como periodistas especializados en deportes o dejar de lado todo para contar lo que estaba sucediendo en el momento, más allá de no ser especialistas en el hecho.