Dave Mustaine aseguró que Metallica robó el riff de "Enter Sandman" de otra banda

La banda en cuestión es el grupo de crossover thrash Excel , y la canción supuestamente copiada en "Enter Sandman" es su tema de 1989 "Tapping Into The Emotional Void" . Algunos afirman percibir similitudes entre ambos temas, no solo en el riff de guitarra, sino también en la batería inicial.

Los comentarios de Mustaine surgieron cuando empezó a hablar de Metallica en la entrevista y de su salida de la formación. "Me aseguré de no decir nunca que había renunciado, porque quería que la gente supiera que me despidieron injustamente y que me importaba un bledo", dijo.

"Porque nosotros [Megadeth] quizá no seamos tan grandes como ellos. ¡Rayos! Su canción más importante, 'Enter Sandman'... busquen la banda Excel ahora mismo... Busquen su canción, creo que es algo así como 'Into the Unknown'. Bastante parecida", añadió, refiriéndose a "Tapping Into the Emotional Void".

Embed - Excel - Tapping into the Emotional Void (1989) - Metallica - Enter Sandman (1991)

No es la primera vez que se sospecha que la exitosa canción de Metallica copió el riff de Excel. Se han hecho comparaciones desde que los íconos de la basura compartieron la canción, que aparecería en la lista de canciones de su álbum homónimo de 1991 (también conocido como "The Black Album").

El propio Mustaine ya había señalado las similitudes hace 20 años, y Consequence destaca que miembros de Excel incluso consideraron emprender acciones legales contra Metallica por la canción en 2003, aunque esto no se materializó.

Dave Mustaine y su salida de Metallica

En otra parte de la entrevista, Mustaine profundizó más sobre su salida de la banda y dijo cómo inicialmente se sintió ofendido porque su reemplazo Kirk Hammett usó el material en el que había trabajado.

En ese momento, estaba muy enojado y no quería perdonarlos por lo que hicieron. Y al irme les dije: 'No usen mi música'. Y claro que la usaron", dijo.

"Escribí 'Ride the Lightning'. Escribí 'The Call of Ktulu'. ¿Qué más? Están 'Phantom Lord', 'Metal Militia', 'Jump in the Fire', 'The Four Horsemen'. Y también escribí un montón de 'Leper Messiah'. No me dieron crédito por eso", añadió. "Escuchas los riffs y sabes que son míos".

“Escribí mucha de la música que los hizo famosos, y todos los solos de ese primer disco fueron míos: lo mejor que Kirk pudo intentar copiarlos”.