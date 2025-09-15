"Vos podés papá": el conmovedor mensaje de las gemelas de Thiago Medina tras el grave accidente

La hermana del ex participante de Gran Hermano compartió en sus historias de Instagram un tierno mensaje de las hijas del joven, producto de la relación que tuvo con Daniela Celis.

En las ultimas horas, Camila , hermana del el ex participante de Gran Hermano Thiago Medina , compartió en las historias de Instagram un cartel con un tierno mensaje que las hijas del joven, Aimé y Laia , le dejaron a su padre, luego de que tenga que ser operado de urgencia tras sufrir un grave accidente mientras conducía su moto.

Las niñas, producto de la relación que tuvo con Daniela Celis, plasmaron las figuras de sus palmas en un cartel con una dedicatoria que decía: “Vos podés papá. Te amamos” . Medina, que ingresó el viernes al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, permanece en situación "crítica" y bajo observación clínica en terapia intensiva , según el último parte médico.

El ex participante de Gran Hermano permanece con respirador e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento de la cirugía torácica a la que fue sometido durante esta madrugada.

Las autoridades del hospital detallaron: “El estado continúa siendo crítico y reservado . La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, concluyeron desde el centro de salud.

Thiago Medina Red social X

Mientras tanto, sus seres queridos están a la espera de que avance satisfactoriamente tras la intervención quirúrgica. De acuerdo a lo que informó Celis a través de sus redes sociales, al ex Gran Hermano le extirparon el bazo, ya que se trataba de un órgano muy comprometido. Además, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado.

El video del accidente que circuló en las redes muestra que Medina circulaba por la avenida General San Martín, en la localidad de Francisco Álvarez, cuando colisionó con la parte trasera de un auto al llegar al cruce con la calle La Providencia. Según los primeros análisis, el siniestro habría sucedido por falta de señalización, aunque todavía no se esclareció el hecho.