Mezclar limón y sal: por qué lo recomiendan y para qué sirve







La mezcla casera está ganando protagonismo como alternativa natural para el hogar sin recurrir a productos industrializados y a bajo costo.

Por qué recomiendan mezclar limon y sal, y para qué sirve. Gemini AI

La mezcla de limón y sal no solo se trata de un clásico de la cocina, sino que se volvió su eficacia para dejar las superficies relucientes sin productos industriales. Esta fórmula casera se destaca por ser económica, accesible y amigable con el medio ambiente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por qué el limón y la sal son buenos para limpiar El limón tiene propiedades desinfectantes y neutraliza olores, mientras que la sal actúa como abrasivo suave para remover suciedad difícil. Juntos, forman un limpiador potente ideal para usar en diferentes sectores de la casa.

Para preparar la mezcla, paso a paso, no se necesita más que dos ingredientes y un par de minutos:

Exprimir el jugo de limón en un recipiente.

Sumar sal fina o gruesa y mezclar hasta formar una pasta.

Aplicar sobre la zona a limpiar.

Frotar con esponja o cepillo, según el material.

Dejar actuar 3 a 5 minutos si la mancha es persistente.

Enjuagar con agua y secar con un paño limpio.

limon y sal 2 El limón tiene propiedades desinfectantes y neutraliza olores, mientras que la sal actúa como abrasivo suave para remover suciedad difícil. Gemini AI

Además, es muy versátil y entre sus usos más frecuentes se encuentran: Desinfectar tablas de cortar y utensilios de cocina: elimina bacterias y malos olores aplicando la mezcla directamente sobre la superficie.

elimina bacterias y malos olores aplicando la mezcla directamente sobre la superficie. Eliminar manchas de óxido y suciedad: ideal para metales, piletas y griferías.

ideal para metales, piletas y griferías. Limpiar superficies de cocina: mesadas, hornallas o baldosas quedan brillantes sin químicos agresivos.

mesadas, hornallas o baldosas quedan brillantes sin químicos agresivos. Neutralizar olores: funciona especialmente en tablas de madera, desagües y recipientes con restos de alimentos.

funciona especialmente en tablas de madera, desagües y recipientes con restos de alimentos. Quitar manchas difíciles en vajilla: combiná limón y sal sobre ollas o cacerolas con residuos difíciles de remover.

Temas hogar

limpieza