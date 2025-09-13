ExGran Hermano Thiago Medina en "estado crítico" tras grave accidente vial







El viernes el joven impactó contra un Chevrolet Corsa mientras manejaba su motocicleta. El conductor ya fue imputado por lesiones culposas. Hay una cadena de oración pidiendo su recuperación .

Thiago Medina saltó a al fama durante su participación en el reality Gran Hermano. Red social X

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina, de 22 años se encuentra en estado crítico y conectado a asistencia respiratoria en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras sufrir un violento accidente de moto. Según el último parte médico publicado este sábado al mediodía, el joven fue sometido a intervenciones quirúrgicas de urgencia.

Según informó el hospital, Medina ingresó en estado crítico y debieron realizarle una cirugía donde le extirparon el bazo. Tras la intervención médica, el exGran Hermano presenta compromiso pulmonar.

El viernes por la noche, Medina impactó contra un Chevrolet Corsa mientras manejaba su motocicleta. El conductor del automóvil involucrado ya fue imputado por lesiones culposas.

Las autoridades del hospital mantienen contacto permanente con la familia, aunque hasta el momento no se han brindado detalles sobre una posible evolución favorable. Su entorno más cercano, incluyendo a Daniela Celis, madre de sus hijas mellizas de año y medio, y a su hermana Camila “Camilota” Medina, sigue de cerca su evolución.

Medina participó en el programa Gran Hermano en octubre de 2022, cuando tenía solo 18 años. Su paso por el reality, en la edición 2022/2023, lo hizo conocido y querido por el público, especialmente por su historia de vida y su relación con Daniela Celis, con quien tuvo dos hijas mellizas

Cadena de oración por su recuperación El accidente ocurrió en la noche del viernes. Al conocerse la noticia, generó conmoción en sus seguidores y en el ambiente del espectáculo. Figuras como Alfa y Juli Poggio se sumaron a la “cadena de oración” en redes sociales, donde miles de usuarios expresan su apoyo al joven, conocido por su paso por el reality de Telefe. Su hermana Camila expresó en sus redes sociales el dolor que siente por lo que el accidente que sufrió Thiago y le pidió que dé "una batalla más". "Hermano de mi alma como me duele todo esto aún no lo creo, fuerzas mi amor. Una vez más te pido, una batalla más tantas cosas pasamos", posteó en sus redes. image IG