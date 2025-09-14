Leve mejoría: qué dice el último parte médico del ex Gran Hermano Thiago Medina tras su choque en moto

El ex Gran Hermano permanece en terapia intensiva tras el grave choque en moto. Su expareja, Daniela Celis, compartió un parte médico esperanzador.

El estado de salud de Thiago Medina , quien sufrió un grave accidente en moto , sigue siendo delicado , según los últimos reportes difundidos en el programa Infama de América TV. Sin embargo, su expareja Daniela Celis , madre de sus hijas, compartió un mensaje esperanzador a través de redes sociales.

En una historia de Instagram, Celis aseguró que “Thiago tiene una leve mejoría”, lo que atribuyó a “toda la fe, oraciones y reiki” que recibe de seguidores, fans, amigos y familiares. “

Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. Toda la luz que envían está llegando”, expresó.

La ex Gran Hermano también llevó tranquilidad respecto a las hijas que tiene en común con el joven: “Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos”.

En paralelo, desde Infama informaron que Medina continúa internado con pronóstico reservado, aunque los médicos destacaron que se registran “leves mejorías” en su evolución.

image

El mensaje de las hijas de Thiago Medina

“No me quiero morir, tengo dos hijas”, le dijo Thiago a uno de los hombres que lo asistió tras el accidente. Con esa frase presente, las niñas le dejaron un sentido mensaje de apoyo que su tía, Camilota —participante de Cuestión de Peso— compartió en redes sociales.

image El emotivo mensaje de las hijas de Thiago Medina.

“Vos podés papá. Te amamos mucho”, escribieron Laia y Aimé en un cartel acompañado por corazones y huellas de sus palmas pintadas de verde y rojo, junto a la canción El universo sobre mí, de Amaral. El gesto generó una fuerte repercusión mientras Medina permanece internado y en observación a la espera de una mejoría.