La salud de Thiago Medina: Sus excompañeros de Gran Hermano piden cadenas de oración en redes

Después de conocerse la noticia del accidente que tuvo el ex Gran Hermano, Thiago Medina , sus seguidores están atentos a los partes médicos para conocer el estado de salud del joven de 21 años, en tanto que sus excompañeros del reallity llenan las redes con pedidos de cadenas de oración. Y es que, más allá de la leve mejoría, el estado de Medina es reservado.

Varios de sus compañeros del reallity pidieron oraciones y se mostraron unidos en este duro momento para acompañar no solo a Thiago , sino a Daniela Celis, la expareja y también exparticipante de GH , mamá de sus hijas también. Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares fueron tres de los "hermanitos" que pidieron a sus seguidores oraciones para enviarle energías a Medina.

Poggio pidió que oren por la salud de Medina a través de su cuenta de Instagram. Ella subió una imagen junto a Ginocchio y Castañares y escribió: " Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina . Cuanta más energía, más fuerza le damos".

En tanto, e Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). "Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer ", decía el comunicado emitido.

Celis, mantiene informados a los seguidores de Instagram mediante constantes posteos en la red social. En el último que compartió que hizo sentir la esperanza de que Medina mejore. “Tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y reikis que envían”, mencionó.

Así fue el accidente de Thiago Medina

Thiago Medina chocó contra un auto cuando circulaba en moto por la ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia en Francisco Álvarez. Él iba en sentido a General Rodríguez. El accidente fue grave.

Luego de que se produjera el fuerte impacto, fue trasladado de manera urgente al hospital Mariano y Luciano de la Vega, que está ubicado en la localidad de Moreno. Su estado de salud era crítico y los médicos confirmaron que, después de intervenirlo quirúrgicamente para extirparle el bazo, estaba delicado.

Por el fuerte impacto, Medina sufrió fractura de algunas costillas y tuvo lesión en los pulmones, en los riñones y en el hígado. Continúa internado en terapia intensiva con respiración asistida y su pronóstico continúa siendo reservado.

El tierno posteo de las gemelas de Thiago Medina

Thiago Medina tuvo dos hijas con Daniela Celis, otra ex participante del reality show. La hermana de Medina, Camila, compartió a través de su Instagram un mensaje que le enviaron sus hijas, Aimé y Laia, para enviarle fuerzas y ansiando una pronta recuperación de su papá.

"Vos podés papá. Te amamos", dice el tierno cartel con las manos estampadas de las pequeñas de poco más de un año. A pesar del crítico estado de salud de Medina, varios de sus compañeros del certamen de TV compartieron un mensaje para compañarlo.