Vuelve House of the Dragon: todo lo que tenés que saber antes de ver la segunda temporada

Después de una primera temporada llena de intriga y giros inesperados, la serie original de HBO, House of the Dragon , estrena su segunda temporada el 16 de junio a las 10 pm en Max y HBO .

¿Quiénes son los Targaryen?

Con muchos siglos de historia y originarios de la antigua Valyria como una de las Cuarenta Familias de la región, los Targaryen eran conocidos como los Señores de los Dragones y se casaban y reproducían solo entre ellos. Incluso antes de la Maldición de Valyria, dejaron Essos y se asentaron en Dragonstone, una antigua fortaleza valyria en la costa de Westeros. Vivieron allí durante más de un siglo hasta que partieron, liderados por Aegon el Conquistador y sus hermanas-esposas, Visenya y Rhaenys, para conquistar los reinos de Westeros.

¿De qué se trataba la primera temporada de House of the Dragon?

En la primera temporada, la trama se refiere al reinado de Viserys I (Paddy Considine), unos 130 años después de que Aegon conquistara Westeros. Viserys I sucedió a Jaeharys en el Trono de Hierro junto a su primera esposa, Aemma Targaryen, con quien tuvo solo una hija: Rhaenyra (Emma D'Arcy). Después de años de intentos fallidos, la pareja no logra tener un hijo varón que los suceda en el trono, obligando a Viserys a nombrar a Rhaenyra como futura reina. A pesar de los juramentos de lealtad, a los Siete Reinos no les gusta la idea de tenerla en el poder. El rey entonces se casa nuevamente con Alicent Hightower (Olivia Cooke), la hija de su consejero. La nueva pareja tiene tres hijos, incluido el primogénito Aegon II Targaryen (Tyler Moffett / Tom Glynn Carney).

¿Cómo fue el final de la primera temporada?

Con la muerte de Viserys I, Aegon II es inmediatamente coronado rey a través de los Hightower - padre e hija, Sir Otto Hightower (Rhys Ifans) y Lady Alicent Hightower. Rhaenyra, nombrada heredera del trono por su padre, está conmocionada por la coronación de su hermano, lo que la hace entrar en trabajo de parto prematuro y dar a luz a un niño muerto. Mientras tanto, Daemon (Matt Smith), su actual esposo, reúne un consejo para crear una estrategia para la inminente guerra.

En Dragonstone, Rhaenyra se proclama reina y se crea el Consejo Negro. Después de una oferta de paz de Otto Hightower antes del comienzo de la Danza de los Dragones, Rhaenyra considera aceptar el trato para evitar la muerte de sus aliados: si Rhaenyra reconoce a Aegon II como rey, ella puede permanecer como Señora de Dragonstone, con Jacaerys como su heredero. Daemon y Rhaenyra discuten y la princesa le cuenta sobre la profecía de Aegon I, la Canción de Hielo y Fuego.

Rhaenyra entonces envía a sus hijos con sus dragones a anunciar su coronación y reunir posibles aliados. Mientras Jacaerys va al norte, Lucerys va al sur a visitar a Lord Baratheon en Bastión de Tormentas. Sin embargo, cuando llega, se da cuenta de que Aemond ya está allí con Vaghar. El hijo de Rhaenyra es rechazado como aliado y, al intentar irse, Aemond lo sorprende en los cielos con Vaghar. Una pelea entre los dragones termina con la muerte del Príncipe Lucerys y Arrax, su dragón, ambos devorados por Vaghar.

Este es el primer paso para que comience la Danza de los Dragones.

¿De qué lado estás?

En el año 111 AC, se llevó a cabo un gran torneo en Desembarco del Rey por el quinto aniversario de bodas del Rey Viserys I y la Reina Alicent Hightower. En el banquete inicial, la reina llevaba un vestido verde, el color de la casa de su familia, mientras que la Princesa Rhaenyra Targaryen lucía dramática con el rojo y negro de la Casa Targaryen. Como resultado, los seguidores de la reina llegaron a ser llamados “verdes”, y los de la princesa “negros”. Echa un vistazo a quién está de qué lado a continuación:

Consejo Negro: Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Corlys Velaryon, Rhaenys Targaryen, Jacaerys Velaryon, Joffrey Velaryon, Baela Targaryen, y Rhaena Targaryen.

Consejo Verde: Alicent Hightower, Otto Hightower, Aegon II Targaryen, Aemond Targaryen, Helaena Targaryen, Criston Cole, Tyland Lannister y Larys Strong.

La primera temporada de House of the Dragon y todas las temporadas de Game of Thrones están disponibles en Max.