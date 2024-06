A días de su regreso, House of the Dragon fue renovada para una tercera temporada







La serie derivada de Game of Thrones, cocreada por Ryan Condal y el autor de “Thrones” George R.R. Martin, ha demostrado ser un éxito tremendo para la cadena.

La segunda temporada llega a HBO y Max el 16 de junio. HBO

HBO confirmó la renovación de House of the Dragon para la tercera temporada, antes del estreno de la segunda temporada el 16 de junio.

La serie derivada de Game of Thrones, cocreada por Ryan Condal y el autor de “Thrones” George R.R. Martin, ha demostrado ser un éxito tremendo para la cadena. El programa disfrutó de la mayor audiencia de estreno jamás vista para una serie original tanto para HBO como para Max, la primera temporada promedió 29 millones de espectadores por episodio en línea y transmisión. Se renovó para la temporada 2 apenas una semana después del estreno de la serie.

De qué trata House of the Dragon Basada en el libro Fire & Blood de Martin, House of the Dragon sigue la dinastía Targaryen en el continente ficticio de Poniente. Tiene lugar casi 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y unos 100 años después de que los Targaryen unieran los Siete Reinos.

El elenco que regresa para la segunda temporada de House of the Dragon incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Los recién llegados a la temporada 2 previamente anunciados son Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Clinton Liberty como Addam of Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew. como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne. Junto con Condal, quien fue showrunner de la temporada 2, y Martin, el programa cuenta con la producción ejecutiva de Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis. “House of the Dragon” ha sido nominada a nueve premios Emmy, incluida la mejor serie dramática, y dos Globos de Oro, ganando el Globo a la mejor serie dramática de televisión por su primera temporada. Más spin-offs de Game of Thrones HBO está trabajando actualmente en su segunda serie precuela de Game of Thrones, El Caballero de los Siete Reinos, basada en los personajes Ser Duncan el Alto y su escudero, Egg, que aparecen en los libros “Tales of Dunk and Egg” escritos por Martin. El autor también anunció esta semana que el dramaturgo ganador del premio Pulitzer Eboni Booth está escribiendo un nuevo piloto para la serie derivada de “Thrones” Ten Thousand Ships, aunque HBO se negó a comentar si el proyecto estaba en desarrollo activo.