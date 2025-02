Yanina Screpante apuntó contra el Pocho Lavezzi: "Fue una persona violenta"

Asimismo, dijo que le gustaría casarse y que, aunque él aún no le propuso matrimonio, sí le tiró algunas indirectas: “ Yo le digo que tenemos que tener guita para hacer la fiesta. Yo quiero con todo ”.

Embed - Yanina Screpante on Instagram: "Feliz día de los Enamorados mi amor !!!! X más vida juntos. Te amo @fede_rozas " View this post on Instagram A post shared by Yanina Screpante (@yanaisok)

“También fue una decisión que tomamos en conjunto que al final no fue. Pero lo que veo es que ahora hay un montón de casos como el mío que están saliendo a la luz. Está bueno que se esté viendo un poco más, antes era nuevo”, sostuvo, en referencia a los casos de Wanda Nara y Mauro Icardi y el de Camila Mayan y Alexis Mac Allister.

“Sus abogadas son... ni hablemos. Fueron muy machirulas conmigo. Me trataron de cosas que ni te puedo decir... Los testigos del Pocho diciendo que yo era bailarina y que me había conocido en un boliche. No menosprecio, está todo bien, pero eran inventos. Hubo un montón de aberraciones y de faltas de respeto“, aseguró y dijo que tiene pruebas de todo.



"Una justicia con más perspectiva de género"



“Lo que estaría bueno es como que la justicia actué con más perspectiva de género”, reflexionó Yanina. En cuanto al Wanda Gate, la modelo expresó que cuando vio algunas de las cosas que mostró Wanda Nara se le vinieron “muchos recuerdos”. “Pocho fue una persona violenta en muchos aspectos”, sentenció y dijo que no tiene comunicación con su expareja.