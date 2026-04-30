Discutió con su pareja, incendió su departamento y provocó el desalojo completo de un edificio en pleno centro porteño

El fuego obligó a evacuar a 25 personas en Paraná y Corrientes. Hubo heridos por inhalación de humo y el agresor fue detenido.

Un incendio en un departamento de Paraná y Corrientes obligó a evacuar a 25 personas durante la madrugada.

Un hombre prendió fuego su departamento tras una discusión con su pareja en un edificio de Paraná y Corrientes , en el barrio porteño de San Nicolás provocó un incendio que obligó a evacuar a 25 personas y dejó al menos diez asistidos por inhalación de humo, en un operativo de emergencia que terminó con el agresor detenido.

El episodio ocurrió durante la madrugada en un departamento del séptimo piso, donde las llamas se expandieron con rapidez y generaron una situación de extrema tensión entre los vecinos. Según las primeras versiones, el hecho se habría desencadenado en medio de una pelea de pareja que derivó en un presunto brote psicótico.

De acuerdo con fuentes que participaron del operativo, el incendio se volvió crítico en pocos minutos. Personal de la Policía de la Ciudad intervino inicialmente para intentar contener la situación, pero el humo y las llamas avanzaron rápidamente por el edificio.

En ese contexto, dos efectivos policiales (un oficial de 32 años y una agente de 23) debieron ser trasladados al Hospital Ramos Mejía tras sufrir inhalación de monóxido de carbono. El SAME asistió al menos a diez personas, ocho de ellas en el lugar, mientras que el resto de los vecinos logró salir por sus propios medios, muchos acompañados por sus mascotas.

Asistencia a la mujer y resguardo del bebé

La mujer involucrada en el conflicto fue atendida por personal de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género, que intervino para garantizar su protección. Tanto ella como su bebé fueron trasladados para recibir atención especializada.

El incendio fue controlado por los bomberos, aunque el humo afectó gran parte del edificio. Las autoridades indicaron que se realizarán peritajes para evaluar los daños estructurales y determinar cuándo los vecinos podrán regresar a sus viviendas.

Antecedentes de conflictos y situación judicial del detenido

El hecho no resultó aislado para quienes viven en el edificio. Gabriela, vecina del décimo piso, declaró en C5N que las discusiones en ese departamento eran reiteradas: “A mí me despertó el ruido de los bomberos, pero acá estamos acostumbrados: ya habían venido varias veces por peleas entre la misma pareja. Esto ya es el colmo, el incendio fue demasiado”.

Según relató, la mujer fue retirada del lugar tras el incendio y se encontraba en buen estado de salud. En tanto, el hombre permanece detenido y a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y si existían denuncias previas por violencia de género. Vecinos señalaron que el agresor ya afrontaba un proceso judicial y tenía colocada una tobillera electrónica.