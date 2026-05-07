Un estudiante de la UBA fue suspendido por acosar a compañeros y terminó echado a la fuerza

El episodio ocurrió tras armarle un sumario administrativo por atentar contra compañeras y demás alumnos. "Estás diciendo que hay que echar a los zurdos", fueron algunas de las palabras que le dijeron.

Como el joven se negaba a retirarse, varios estudiantes lo tomaron de los brazos y las piernas y lo sacaron a la fuerza.

Una fuerte polémica se desató en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) luego de que un joven fuera suspendido por dos meses por acoso. En rechazo a la decisión de las autoridades académicas, el alumno presentó igualmente en el lugar pero terminó siendo sacado por otros compañeros.

El episodio ocurrió el martes al mediodía, cuando se inició un sumario administrativo contra el estudiante de 26 años por una denuncia que llegó al protocolo contra la violencia de género de la universidad, reportaron fuentes cercanas a La Nación. Desde la Policía de la Ciudad confirmaron que se trató de una denuncia por amenazas y acoso contra alumnas de la facultad ubicada en Santiago del Estero al 1000.

El sumario establecía la prohibición del ingreso a la facultad por los próximos 60 días como medida preventiva . Durante la tarde, el joven se presentó de igual manera en el lugar y se negó a retirarse .

Un estudiante de la UBA fue suspendido por acoso y amenazas a alumnas

Una de las grabaciones muestra a una multitud que rodea al acusado mientras el joven se enfrenta a los gritos con sus pares. “No te hagas el pobrecito ahora”, le dijo un hombre detrás de cámara a la par de varias personas que gritaban: “Acosador, acosador”.

Como el joven se negaba a retirarse, varios estudiantes lo tomaron de los brazos y las piernas y lo bajaron a la fuerza por las escaleras de la entrada. Cuando el joven se encontró ya fuera de la institución se escucharon aplausos.

En otra grabación, compartida por el medio Mdzol, se lo ve siendo increpado por otro compañero que le dice: "Estás diciendo que hay que echar a los zurdos de la facultad así que tomatelas" mientras de fondo se podía ver un cartel que decía "Basta de acoso en Fsoc" (la forma en que abrevian el nombre de la facultad).

Las autoridades se comunicaron con la policía y efectivos de la Comisaría Vecinal 1C se presentaron en el lugar junto con una ambulancia psiquiátrica del SAME cerca de las 19.30. El personal médico definió que el joven fuera trasladado al Hospital Ramos Mejía para una evaluación psiquiátrica.

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La Facultad de Ciencias Sociales compartió un comunicado donde aseguró que durante la jornada se produjo un episodio de “violencia física y verbal” en la sede de la casa de altos estudios. “En horas del mediodía, las autoridades competentes notificaron a un estudiante del inicio de un sumario administrativo, que incluye como medida preventiva la prohibición de ingreso al establecimiento por un plazo de 60 días”, relataron.

Explicaron que, cuando el joven se presentó por la tarde en el lugar tras ser notificado, “derivó en una nueva escena de violencia y en su negativa reiterada a retirarse del edificio, pese a los pedidos formales realizados por el personal institucional”. Fuentes cercanas a la casa de altos estudios revelaron que el joven amenazó a una autoridad de la facultad luego de que esta persona y personal de seguridad le pidieran retirarse.

estudiante fsoc echado Fuentes cercanas a la casa de altos estudios revelaron que el joven amenazó a una autoridad luego de que le pidieran retirarse. @leoogomez_

“Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de espacios libres de violencia de género y con la protección de quienes forman parte de nuestra comunidad educativa. Ante este caso puntual, se están llevando adelante las medidas administrativas, disciplinarias y legales que la situación requiere”, concluyeron.

El Gobierno reconoció que no transfirió fondos para hospitales universitarios de la UBA

El Gobierno reconoció en las últimas horas que no transfirió fondos para los hospitales universitarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En una nota enviada al rector de la casa de estudios, Ricardo Gelpi, desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que "una asignación específica" de cerca de $80 millones "no se encuentra distribuida por institución", ya que iban a "evaluar criterios de eficiencia" para su repartición.

La información trascendió del vicerrector de la casa de estudios Emiliano Yacobitti, quien publicó en su cuenta de X una carta en la que se destaca el comunicado de la cartera de Sandra Pettovello.

"Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de Alejandro Álvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios", sostuvo Yacobitti en mención al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. Al final de la publicación, el funcionario académico firmó: "A confesión de parte...Cumplan la ley".