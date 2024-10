La UCR volvió a unirse por las criticas de Javier Milei a Raúl Alfonsín

" No es solo un agravio injustificado a su memoria, es una afrenta al pueblo argentino ", afirmaron y pidieron que cese "en sus agravios contra quién fue el verdadero líder del proceso democrático argentino".

"Fue Raúl Alfonsín quien de verdad recibió la peor herencia que un presidente argentino tuvo que encarar al asumir, y lo hizo sin agredir nunca a un adversario, sin limitar jamás las libertades y con el compromiso para afianzar la democracia, sistema que le permitió a Javier Milei ser electo diputado primero y presidente después", dice el comunicado de la UCR en defensa de Alfonsín.

Los principales referentes de la UCR unidos en defensa de Alfonsín

El ataque a Javier Milei a Raúl Alfonsín logró que parecía imposible en estos días: unir a todas las corrientes radicales.

El presidente de la UCR y senador, Martín Lousteau sostuvo: "No debe llamar la atención que el Presidente con menor compromiso democrático de nuestra historia reciente critique a quien refundó la democracia argentina", escribió en su cuenta de X, junto al fragmento del video en cuestión.

El presidente del bloque radical más cercano al Gobierno, Rodrigo De Loredo, repudió "la afirmación que acaba de realizar el presidente @JMilei sobre Raúl Alfonsín recién en Fundación Mediterránea. Más aún en una fecha tan cara a todos los argentinos. Absolutamente disparatado".

Por su parte, el senador Pablo Blanco afirmó que Milei "pretende desvirtuar la historia al acusar a Alfonsín de haber impulsado un golpe de Estado". "Raúl Alfonsín fue un pilar de la democracia y un defensor de los derechos humanos. No permitamos que la mentira opaque su legado", sostuvo.

Finalmente el diputado Pablo Juliano (titular del bloque Democracia para siempre, de radicales opositores al Gobierno), publicó en su cuenta de X: "Presidente Javier Milei usted no tiene estatura para hablar de Alfonsín, menos para inventar desde un atril que impulsó un golpe de Estado, su compromiso con la democracia fue absoluto. Algo que usted no puede mostrar ni un solo minuto".

Ricardo Alfonsín sobre los dichos de Milei contra su padre: "Ni vale la pena responder, no es creíble"

El ex embajador en España Ricardo Alfonsín se refirió a los dichos de Javier Milei contra su fallecido padre, al sostener que "ni vale la pena responderle" porque "no es serio ni creíble".

En sus redes sociales, aseguró: "Las barbaridades que dijo el Presidente de (Patricia) Bullrich, de (Luis) Caputo, del ex presidente (Mauricio) Macri (y de otros). barbaridades que no quiero repetir. Ahora dice de ellos todo lo contrario". Y agregó: "Ni es serio. No es creíble", subrayó.