Evaluna Montaner trae su éxito "Club 57"

Periodista: Gran parte de la serie transcurre en 1957, ¿investigaron los hábitos y costumbres de esa época? ¿Cuál es la principal diferencia con el presente?

Evaluna Montaner: Mi personaje vive en 2019 y viaja al pasado. En las preproducciones se hicieron las clases de comportamiento de cómo se actuaba en los 50 pero no me incluyeron adrede, para que mi sorpresa fuera más auténtica. Veía cómo mis compañeros hacían cosas que hoy no se hacen. La diferencia más grande tiene que ver con la conexión y la comunicación. No había celulares, email, mensajes de texto... La comunicación era radicalmente diferente. Lo corporal, la mirada, tenían un papel mucho más importante. Eso, por supuesto, se fue perdiendo con el tiempo. La serie imagina cómo sería transportar esos valores, esa forma de comunicación, al presente.

P.: ¿Cuál es el propósito de la serie?

E.M.: Recuperar la importancia de la familia, examinar el efecto del “aleteo de la mariposa”, que supone que cualquier cosa que ocurre, por más alejada que esté, tiene sus efectos. Hoy son valores que se consideran conservadores, pero el éxito que tiene revela que quienes los comparten no son pocos. Al contrario.

P.: ¿Por qué cree que atrapa al público infantil y juvenil?

E.M.: Las canciones también influyen; a mí me fascinan, no me canso de ellas, y eso es bueno dado que ahora en los ensayos para el teatro las escuchamos todo el tiempo. Y el tema de los viajes en el tiempo, desde H.G. Wells hasta hoy, ha tenido siempre un enorme atractivo. Y gusta mucho ver esos años 50 pero modernizados.

P.: ¿La obra teatral cuenta con un argumento propio o sólo es un recital de canciones?

E.M.: Hay una historia que es como un spinoff, es Club 57, el show dentro del show.

P.: ¿Cómo fue componer en familia la banda sonora de la tira?

E.M.: Me generó mucha confianza, me hizo creer más en lo que hago. Tenía al lado a mi padre, mi hermano, mi novio, era como tener una clase intensiva de cómo escribir una canción. Aprendí muchísmo, nos divertimos.

P.: ¿Cómo es la relación con su padre?

E.M.: Soy su favorita, lo que más me gusta saber es que él está orgulloso. Está tan involucrado en esta serie, ahora también con la gira, y ayuda mucho la motivación en casa.