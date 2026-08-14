Los cuatro Grand Slam invierten millones para transformar sus estadios y potenciar el negocio

El US Open avanza con una remodelación de u$s800 millones del Arthur Ashe, mientras Roland Garros ya desembolsó u$s415 millones y Wimbledon proyecta nuevas instalaciones. La apuesta apunta a captar la demanda por experiencias exclusivas.

Los organizadores de los Grand Slam de tenis invierten fortunas en remodelar las instalaciones de sus complejos para atraer a un público más reservado a la experiencia premium.

La economía del tenis cambió desde la inauguración del Estadio Arthur Ashe en 1997. Los cuatro Grand Slams están invirtiendo en instalaciones de vanguardia y ampliando su capacidad para maximizar sus ingresos.

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Tennis Australia invirtió en el Kia Arena de Melbourne que se construyó como parte de la tercera fase de remodelación de Melbourne Park. Esta etapa completa requirió una inversión total de u$s192.200 millones, donde el estadio fue el elemento central y definitivo del proyecto antes del Abierto de Australia de 2022.

Roland Garros completó una renovación de u$s415 millones en 2020. Añadió un techo retráctil a la pista principal con capacidad para 5.000 personas y amplió sus instalaciones.

Wimbledon, por su parte, planea construir decenas de pistas y un estadio para 8.000 personas.

El US Open no se queda atrás y la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) está a un año de completar una ambiciosa renovación de u$s800 millones del Estadio Arthur Ashe, sede de los partidos más importantes del US Open, aprovechando el interés de los aficionados por experiencias exclusivas.

El estadio de tenis más grande del mundo, que actualmente tiene capacidad para 24.000 espectadores en el complejo del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Nueva York, contará con 2.000 asientos a pie de pista adicionales a los 3.000 actuales, como parte de los planes de la USTA para ampliar su oferta prémium.

Matt Rossetti, director de deportes de HOK, la firma de arquitectura del proyecto, cree que la remodelación constituye "una cirugía integral del estadio. Vamos a demoler toda la estructura central y reconstruirla".

Menos asientos baratos

Para dar cabida a los espacios adicionales, se eliminarán 3.500 asientos de la grada superior, donde los precios son más bajos, lo que reducirá la capacidad total. La USTA afirma que ha financiado íntegramente las renovaciones.

Daniel Zausner, director de operaciones del Centro Nacional de Tenis de la USTA, señala que desde la pandemia ha habido un "apetito insaciable por asientos prémium".

La USTA apuesta a que esta demanda seguirá en aumento y está añadiendo nueve zonas a pie de pista con bares y restaurantes y dos niveles más de palcos de lujo. También se está construyendo una instalación para jugadores con una inversión de u$s250 millones junto al estadio.

El US Open y la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) está a un año de completar una ambiciosa renovación de u$s800 millones del Estadio Arthur Ashe USOpen.org

Este proyecto de tres años, cuya finalización está prevista antes del inicio del US Open del año que viene, se produce en un momento en que la competencia entre los cuatro torneos de Grand Slams se ha intensificado en todo, desde los lucrativos contratos con los medios de comunicación a los patrocinios y su atractivo para los aficionados más adinerados.

De los u$s623,8 millones de ingresos de la USTA en 2025, u$s145 millones correspondieron a derechos de transmisión, u$s130 millones a patrocinios y u$s83 millones a servicios y asientos para empresas.

La operación refuerza la posición del torneo como uno de los mejores activos del tenis mundial y como motor económico para el estado de Nueva York, donde el torneo genera un impacto anual estimado de u$s1.200.

“El proyecto nos permitirá mantener el mayor escenario del tenis y prepararlo para los próximos 25 años”, ha señalado Lew Sherr, consejero delegado y director ejecutivo de la Usta, en un comunicado.

Cuándo se juega el US Open

El último Grand Slam de la temporada se celebrará del domingo 23 de agosto al domingo 13 de septiembre de 2026 en el mítico USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Ahora bien, esto es lo importante: aunque el torneo comienza oficialmente el 23 de agosto con la Fan Week, el cuadro principal de individuales arrancará el domingo 30 de agosto. Desde ese momento, las mejores raquetas del circuito ATP y WTA lucharán por conquistar uno de los títulos más prestigiosos del tenis mundial.

Fechas oficiales del US Open 2026

El calendario del US Open 2026 tendrá tres semanas completas de actividad entre clasificación, eventos para aficionados y competición oficial. Estas son las fechas más destacadas:

23 de agosto de 2026: inicio de la Fan Week y Arthur Ashe Kids’ Day.

inicio de la Fan Week y Arthur Ashe Kids’ Day. 25 y 26 de agosto: Campeonato de Dobles Mixtos.

Campeonato de Dobles Mixtos. 30 de agosto: comienzo de los cuadros principales masculino y femenino.

comienzo de los cuadros principales masculino y femenino. 10 de septiembre: semifinales femeninas.

semifinales femeninas. 11 de septiembre: semifinales masculinas.

semifinales masculinas. 12 de septiembre: final femenina.

final femenina. 13 de septiembre: final masculina y clausura del torneo.

¿Dónde se juega el US Open 2026?

El torneo se disputará en el complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en Queens, Nueva York. Se trata de una de las instalaciones más modernas e icónicas del tenis profesional.

Además, el recinto cuenta con pistas legendarias como:

Arthur Ashe Stadium

Louis Armstrong Stadium

Grandstand

El Arthur Ashe Stadium sigue siendo el estadio de tenis más grande del mundo, con capacidad para más de 24.000 espectadores.