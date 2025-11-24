Ahora los jóvenes de 13 años podrán invertir en más instrumentos financieros: ¿qué opinan los expertos?

La CNV ahora permite invertir en fondos de acciones y bonos, más allá de los clásicos money market de baja volatilidad.

La CNV ahora permite invertir en fondos de acciones y bonos, más allá de los clásicos money market de baja volatilidad.

El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), aprobó la Resolución General 1091, que permite a adolescentes de entre 13 y 17 años invertir en una gama más amplia de activos financieros . Tras la medida, los especialistas del mercado comenzaron a debatir si es o no una buena idea.

Hasta ahora, los jóvenes sólo podían operar con fondos comunes de inversión (FCI) money market, de baja volatilidad. Con la nueva normativa, pueden acceder también a fondos con renta fija (bonos), renta variable (acciones) o activos más diversos .

La medida busca promover la educación financiera y favorecer la autonomía progresiva de los menores, siempre con la supervisión de sus padres o tutores legales.

Cabe señalar que no todos los fondos están permitidos, ya que quedan excluidos los fondos cerrados y los destinados únicamente a “inversores calificados”, lo que limita riesgos para los jóvenes.

La medida causó algo de revuelo entre las personas ajenas al mundo de las inversiones. Sin embargo, los expertos en la materia coinciden en que se trata de un gran avance para el desarrollo del mercado local y la salud de los pequeños inversores .

"No son pocos los padres que desean separar ahorros para sus hijos e ir invirtiéndolos a lo largo del tiempo. Esta norma facilita de alguna manera esa posibilidad, permitiendo que el ahorro juvenil sea canalizado hacia instrumentos financieros formales", comentó el analista y asesor financiero Mariano Monferini.

"Además, los FCI están gestionados por profesionales, lo cual reduce en buena medida el riesgo, y la exigencia de autorización del representante legal otorga una capa adicional de protección", añadió.

CNV - Comision - Nacional - De - Valores La CNV ahora permite invertir a partir de los 13 años en diferentes activos. Mariano Fuchila

Otro punto a destacar que es que, hoy en día, las redes sociales bombardean con todo tipo de opciones de inversión, muchas veces sin regulación, lo cual aumenta el riesgo de caer en fraudes o esquemas poco transparentes.

Y que los jóvenes puedan acercarse al mundo de los mercados regulados, donde existen controles, supervisión y obligaciones de transparencia, es un avance positivo en materia de inclusión financiera.

La importancia de la educación

De todas formas, los ejecutivos concuerdan en que, para que la norma de la CNV tenga éxito, es esencial la educación financiera.

"Para mi es una muy buena medida, pero es necesario una obligatoriedad en educación financiera para tomar conciencia y saber cómo hacerlo, sino se pueden llegar a cometer errores de principiante", relató el consultor Omar De Lucca.

"Estaría bueno que las empresas también fomenten eso para jóvenes empleados, por ejemplo; los que consiguen su primer trabajo a a los 17 o 18 años también. Y que en los colegios implementen talleres en línea con conexión a la bolsa de valores en horarios de mercado para hacer operaciones en conjunto. Todo tiene que ir de la mano...", agregó.

En esta línea, el asesor Abel Cuchietti señaló que también faltaría el apoyo del Estado. "Va a depender de padres que aprendieron la importancia de invertir, y, como son muy pocos en Argentina, va a quedar en el avance burocrático del Ministerio de Educación de cada provincia, de iniciar la educación financiera en niños, para que la demanda venga de hijos a padres, quienes son lo cotitulares mayores que autorizan la apertura", sostuvo.