Wall Street extiende sus bajas en la penultima rueda del año y posa su mirada en lo que hará la Fed en 2026

Si bien la bolsa de Nueva York cierra el 2025 con incrementos generalizados, durante las últimas ruedas predominó la cautela entre los operadores del mercado. El plato fuerte de este martes serán las actas de la última reunión de la Reserva Federal.

Los principales índices de Wall Street opera con una leve tendencia bajista en la preapertura de este martes , la penúltima rueda de 2025 . Se trata de una prolongación de los retrocesos de ayer , cuando los tres índices principales de la bolsa norteamericana registraron su mayor caída diaria en casi dos semanas.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,10% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,07% a la baja.

Se prevé que los índices experimenten sólidas ganancias mensuales en diciembre, con el S&P 500 y el Dow en camino de su octavo mes consecutivo de ganancias, su racha de ganancias mensuales más larga desde 2017 .

En la previa, las acciones con mayores subas son Molina Healthcare (+1,3%), Newmont Goldcorp (+1,3%) y Freeport-McMoran (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Viatris (-0,97%), Incyte (-0,88%) y Monster Beverage (-0,62%).

Con solo la rueda del miércoles por delante, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos: el Nasdaq sube 20,46%, el S&P 500 acompaña con +16,9% y el Dow Jones le sigue con +13,83%.

Las actas de la Fed: el último dato de peso en 2025

En la agenda de este martes se encuentran las actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed) del 9 y 10 de diciembre, donde se implementó el esperado recorte de tasas de 25 puntos básicos y se adoptó una postura cautelosa sobre nuevas reducciones hasta que haya más precisiones sobre la salud del mercado de trabajo estadounidense.

Sin embargo, los datos económicos moderados desde entonces y las expectativas de un nuevo presidente de la Fed con una postura más moderada han alimentado el optimismo sobre nuevos recortes de las tasas de interés en EEUU en 2026.

De todas maneras, desde HSB explicaron que si bien la Fed recortó la tasas dos veces desde finales de octubre, "el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha aumentado, oscilando entre el 4% y el 4,2%".

Reserva Federal EEUU.jpg La Fed tendrá nuevo presidente el próximo año.

En este sentido, recordaron que los datos del PBI estadounidense del tercer trimestre publicados recientemente superaron las expectativas, "lo que demuestra la resiliencia de la economía estadounidense e intensifica la volatilidad al alza de los rendimientos de los bonos a largo plazo en los últimos meses".

Consideraron que "a pesar del descenso generalizado de la inflación en los últimos tiempos, algunos componentes siguen siendo resistentes". Además, "el mercado espera un ritmo más lento de recortes de tipos en 2026, pero la política monetaria sigue inclinándose hacia la flexibilización".

Y agregaron: "Dado que los resultados económicos siguen siendo favorables y las expectativas de inflación no se han disipado por completo, la curva de rendimientos podría empinarse, lo que significa que los tipos a corto plazo podrían caer gradualmente con los recortes de tasas, mientras que los tipos a largo plazo probablemente se mantendrán en niveles históricamente altos".

Las bolsas en Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,44%, a pocos puntos de anotar su máximo histórico. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,22% y el CAC francés acompaña con 0,24%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,33%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,86%, mientras que la bolsa de Shanghái cerró neutra. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,15% y Nikkei 225 japonés retrocedió 0,36%.