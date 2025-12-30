El empleo público cayó en más de 60.000 puestos, a dos años de la asunción de Javier Milei + Seguir en









En puestos de trabajo, esto implicó una reducción de 22.322 frente noviembre del 2024 y una baja de 7,3% en ambas dotaciones, según los datos de INDEC.

La destrucción de puestos de trabajo públicos fue de 61.569 desde noviembre 2023. E1

Desde su asunción Javier Milei apuntó contra el empleo público, catalogándolos de ñoquis, y apuntó la motosierra en ese sentido. A dos años de su mandato, ya se destruyeron más de 60.000 puesto entre la administración pública nacional (APN), empresas y sociedades estatales.

A nivel interanual, la APN bajó 7,1%, mientras que en las empresas y sociedades estatales cayó 7,8%. En puestos de trabajo, esto implicó una reducción de 22.322 frente noviembre del 2024 y una baja de 7,3% en ambas dotaciones, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, la destrucción de puestos de trabajo públicos fue de 61.569 desde noviembre 2023.

Caída de empleo por zona de trabajo Administración centralizada : pasó de 55.858 a 39.011 empleados, 30,16% menos.

: pasó de a empleados, menos. Administración descentralizada : se redujo 17,76% , al pasar de 136.760 puestos a 116.571.

: se redujo , al pasar de puestos a Administración desconcentrada : cayó en 9,62%, al pasar de 24.932 a 22.534 puestos.

: cayó en al pasar de a Otros entes : el empleo bajó 9,28%, al pasar de 15.545 a 14.103.

: el empleo bajó al pasar de a Empresas y sociedades del Estado: pasó de 110.259 puestos a 89.556, lo que implica una baja de 18,78%.

El cierre de 2025 dejó un escenario salarial complejo: la paritaria semestral firmada a mitad de año quedó rápidamente desactualizada frente a la inflación de la segunda mitad del período. En ese contexto, el entendimiento de diciembre funcionó como una salida intermedia, orientada a mejorar el ingreso de bolsillo durante los meses de verano y ganar tiempo para una revisión más profunda de las escalas.

