Legislatura porteña: el peronismo pide citar al ministro de Seguridad de CABA por los casos de gatillo fácil

A raíz del asesinato de Juan Gabriel González y del disparo recibido por Leonardo Vargas, quien lucha por su vida, por parte de efectivos porteños, el bloque de Fuerza Patria Buenos Aires llamó a conformar la Comisión de Seguridad para convocar a Horacio Giménez y al jefe policial, Luis Kisch. Familiares del vecino de Lugano realizaron una audiencia pública frente al Palacio Legislativo.

El asesinato de Juan Gabriel González, vecino de Lugano, y el disparo contra Leonardo Vargas, en Constitución, ambos a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ante el registro de las cámaras, tuvieron eco en los pasillos de la Legislatura porteña. El bloque peronista de Fuerza Patria Buenos Aires , el más numeroso del recinto, pidió citar al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, mientras que la izquierda reclama su interpelación. Esta tarde, familiares de González llevaron a cabo una conferencia de prensa frente al Palacio de la calle Perú, con presencia de legisladores.

El 25 de diciembre, a plena luz del día, desarmado y en medio de una disputa con miembros de la fuerza de seguridad porteña, González cayó muerto sobre la vereda ante la mirada de los testigos que observaban la pelea. Según la autopsia preliminar que se le entregó a la familia, el fallecimiento se produjo por "lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen" que le causaron "hemorragia interna y externa” .

El hecho fue grabado por diferentes celulares de personas que estaban en el lugar. Como muestran las imágenes, el disparo fue realizado con una escopeta y a corta distancia. Si bien se desconoce que tipo de cartuchería se utilizó, hayan sido balas de goma o de plomo, el desenlace fue fatal. El informe final aún no fue enviado al Juzgado, en el cual se tramita la causa contra el efectivo de la Ciudad, autor del hecho que se investiga.

El agente, sobre el cual se desconoce su identidad, fue pasado a disponibilidad luego de que se conocieran las imágenes y que tomara estado público el caso. Desde el Ministerio de Seguridad de CABA, que conduce Giménez, señalaron que tomaron la decisión con el fin de facilitar la investigación que lleva adelante la Justicia. En total, son siete efectivos los involucrados: tres de la comisaría vecinal 8-A y cuatro de la División Unidad Táctica de Pacificación.

Embed - Mapa de la Policía on Instagram: "Nueva reconstrucción del Mapa de la Policía Ayer -25 de Diciembre- la Policía de la Ciudad asesinó a Juan Gabriel González con un arma de fuego. Estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza. Su esposa, Nelly, también fue herida y permanece hospitalizada. Gracias a los registros de lxs vecinxs reconstruimos el hecho y desmentimos la versión policial: Juan Gabriel fue disparado a quemarropa por un agente que acababa de llegar a la escena, portando un arma que parece ser una escopeta Mossberg. Juan Gabriel murió horas después en el Hospital Piñero. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20. Es un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad. El Gobierno de Jorge Macri es responsable del accionar policial. El protocolo de uso de la fuerza sólo habilita armas letales para proteger una vida ante peligro inminente. Nada de eso ocurrió. El autor material del crimen está individualizado y su identificación es inminente. Gracias a lxs vecinxs de la Villa 20 por compartir solidariamente sus registros y ayudarnos a construir verdad."

En el video se observa a González trenzarse a golpes de puño con los agentes que, según la versión oficial, habían acudido ante una denuncia de una vecina que se quejó por un enfrentamiento entre dos grupos que, en aparente estado de ebriedad, también arrojaban objetos contra su vivienda. Mientras un grupo de policías intentaba separar y resistían la agresión de los vecinos, el agente en cuestión tomó la escopeta y disparó a quemarropa. Luego de los hechos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo de la jueza Laura Bruniard , comenzó con la investigación junto a la Policía Federal. La fuerza de seguridad porteña entregó cámaras, teléfonos celulares y elementos antidisturbios a la Justicia para esclarecer el caso.

Desde la agrupación El Mapa de la Policía reconstruyeron el hecho a partir de los registros de vecinos. "Juan Gabriel fue disparado a quemarropa por un agente que acababa de llegar a la escena, portando un arma que parece ser una escopeta Mossberg. Juan Gabriel murió horas después en el Hospital Piñero", indicaron y luego agregaron: "El protocolo de uso de la fuerza sólo habilita armas letales para proteger una vida ante peligro inminente. Nada de eso ocurrió. El autor material del crimen está individualizado y su identificación es inminente".

Días después, el 28 de diciembre, Vargas fue víctima de otro caso de gatillo fácil por el cual actualmente pelea por su vida. De acuerdo a testigos, la víctima protagonizaba un conflicto callejero con otro hombre en la esquina de Salta y Constitución, del barrio homónimo, aproximadamente a las 14.30, cuando el agente porteño, que salía de la pizzería Ugis, intervino y sin mediar palabra abrió fuego. El joven recibió tres balazos y actualmente está internado en el Hospital Ramos Mejía.

leonardo vargas Vecinos fueron testigos del momento del disparo contra Leonardo Vargas, en Constitución.

Piden citar a Horacio Giménez en la Legislatura porteña

Ambos casos resonaron en el recinto de la Legislatura porteña. El bloque del peronismo, que conduce Claudia Neira, presentó este martes un proyecto de resolución para crear de forma urgente la Comisión de Seguridad y proceder con la citación de Giménez, pero también del Secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro y del Jefe de la Policía de la Ciudad, Comisario General Pablo Luis Kisch para "brindar explicaciones acerca de los hechos de público conocimiento ocurridos los días 25 y 28 de diciembre del corriente año".

Es en este sentido, expresaron su "especial preocupación" los hechos. En el caso de González, calificaron la intervención como "irresponsable" y recalcaron que, de acuerdo a los registros audiovisuales, los efectivos actuaron "de forma evidentemente desmedida" contra la víctima, quien "no portaba ningún tipo de arma, propinándole así, en un accionar incomprensible, disparos en el torso que le produjeron la muerte".

También remarcaron el incumplimiento de los protocolos para el uso progresivo de la fuerza y una falta de capacitación de los intervinientes para contener la situación, lo que derivó en la utilización de armas de fuego contra una persona desarmada. "Este inadmisible accionar obtuvo visibilidad por la claridad del material difundido en redes sociales, que muestran de forma clara la intervención absolutamente desproporcionada contra González, que habría fallecido en el acto", expresaron.

En cuanto al caso de Vargas, el bloque peronista también apuntó contra el accionar del efectivo de la Policía de la Ciudad, quien "habría intervenido utilizando su arma reglamentaria", provocando "heridas severas" en el joven, el cual "se encuentra hospitalizado actualmente".

"La conjunción de este tipo de hechos genera una gran preocupación, no sólo por la similitud de sus características, sino también por las falencias que evidencian en el funcionamiento de la Policía de la Ciudad", advierten en el peronismo porteño y remarcan que la convocatoria apunta a reunir toda la información sobre hechos, pero también a recibir de parte de los funcionarios las explicaciones necesarias sobre las medidas que adoptarán sobre efectivos intervinientes. También piden información sobre "la planificación en materia de formación, transparencia, incorporación de tecnología a tales efectos, así como las medidas a adoptar en general con el fin de evitar la violencia en el accionar policial en los barrios de mayor conflictividad".

La conformación de las comisiones recién tendrá lugar en febrero, luego del receso de verano y en la antesala del inicio de las sesiones ordinarias que inaugurará el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el mes de marzo. Pero dada la magnitud e importancia de ambos casos, en Fuerza Patria Buenos Aires piden acelerar los tiempos. "Resulta imperante su presencia ante la Comisión de Seguridad de esta Legislatura, buscando dotar de transparencia tanto los lamentables hechos en cuestión como las acciones a llevar adelante a partir de los mismos", enfatizan.

Durante la tarde, familiares de González habían convocado a una audiencia pública para repudiar el crimen y pedir por su esclarecimiento. Solicitaron poder acceder a uno de los salones de la Legislatura, pero el pedido les fue denegado bajo el argumento de que en esta época y por cuestiones administrativas ya no había fechas disponibles. Ante esa situación, realizaron la conferencia de prensa en la puerta.

Nelly, compañera de vida de la víctima, tomó la palabra al inicio de la audiencia. “Estoy viviendo una pesadilla. La tristeza que tengo de que a mi compañero le arrebataron la vida a sangre fría. Él no tenía con qué defenderse. No era una amenaza. Es tan injusto. Todavía no puedo creer que haya pasado esto. En mi cabeza no lo puedo entender. No se lo merecía, ni él ni nadie", dijo y luego apuntó contra el policía: "El que bajó a matarlo, bajó a matarlo. No vino a apaciguar, a intervenir o a tranquilizar”.

Su primo, Oscar, también habló para cuestionar a la administración del Palacio Legislativo por no habilitar un espacio. “Cobardemente nos cierran la puerta de este Palacio Legislativo. No nos sorprende. Toda la vida nos cerraron la puerta”, dijo.

Desde la izquierda, las legisladoras del FIT, Andrea D´Atri y Vanina Biasi, presentaron un pedido de interpelación al ministro de Seguridad ante lo que calificaron como una "gravísima escalada de violencia" de parte de la fuerza porteña. El proyecto ingresó a la Legislatura acompañado de las firmas de los legisladores del peronismo, Alejandro "Pitu" Salvatierra" y Andrés La Blunda, ambos presentes también en la audiencia de los familiares de González.

Por lo pronto, ambos proyectos deberán reunir apoyo para que, tanto la citación como la interpelación se hagan realidad. A pesar de que el peronismo es la primera minoría del recinto con 20 legisladores -por encima de los 13 de La Libertad Avanza y los 11 del Vamos Por Más- no cuenta con los números para avanzar por cuenta propia en la convocatoria a Giménez. En el caso de la interpelación, es un escenario aún más complejo ya que requeriría de la convocatoria a una sesión para la aprobación en el recinto a través de una mayoría simple.