Boom de la pirotecnia en Países Bajos ante la prohibición total desde 2026

A días de Año Nuevo, los neerlandeses colmaron los comercios de fuegos artificiales frente a la inminente entrada en vigencia de una ley que prohíbe su venta y uso en todo el país a partir del próximo año.

Los ciudadanos de Países Bajos protagonizaron una compra masiva de pirotecnia de cara a los festejos de Año Nuevo, en lo que será la última celebración con fuegos artificiales legales . Desde 2026, una ley aprobada por el Parlamento prohibirá su venta y utilización a nivel nacional.

La decisión legislativa, sancionada en abril por la Cámara de Representantes y el Senado , establece la prohibición total de la venta y el uso de pirotecnia en todo el territorio neerlandés. La normativa entrará en vigencia en 2026 y aún resta que el Consejo de Ministros defina los aspectos operativos de su implementación, así como el esquema de indemnizaciones para los comerciantes del sector.

Mientras tanto, la inminencia de la restricción provocó un fenómeno de sobredemanda en los comercios especializados. Las asociaciones del rubro señalaron que las ventas de este diciembre superan ampliamente los registros habituales, incluso después de un 2024 que ya había dejado ingresos por 118 millones de euros .

Desde el sector comercial confirman que el gasto promedio por cliente aumentó de manera significativa. Bas Potjes , dueño de una tienda en Zwolle , explicó que muchos consumidores buscan despedirse de una tradición histórica: “ Creo que todo el mundo quiere intentarlo por última vez ”. Los minoristas coinciden en que el volumen actual de pedidos marca un récord histórico para una industria que transita su etapa final.

La reacción del público responde, en gran parte, a la percepción de que esta será la última oportunidad legal para adquirir fuegos artificiales, lo que aceleró compras anticipadas y agotó stocks en distintas regiones del país.

Seguridad pública versus tradición en la despedida de una costumbre histórica

La prohibición abrió un debate social profundo entre quienes priorizan la seguridad y quienes defienden la pirotecnia como parte esencial de la identidad cultural de Año Nuevo. Muchos clientes expresaron decepción y resignación frente al nuevo marco legal. “Probablemente sea el último año que podamos lanzar fuegos artificiales”, lamentó un joven comprador, al calificar el cambio como una “lástima”.

Entre los críticos de la medida, se sostiene que la prohibición es excesiva y no ataca las verdaderas causas de los accidentes, que -según argumentan- están más asociadas al consumo de alcohol o al uso de material ilegal. “Es solo un día al año, es una fiesta, es diversión”, afirmó otro consumidor, aunque admitió el impacto que generan las lesiones anuales.

La discusión gira en torno a si la política pública respondió a la presión social sin diferenciar entre el uso responsable y el mal uso de los artefactos. Por lo pronto, mientras se define el futuro operativo de la ley, los fuegos artificiales vuelan de los estantes bajo una certeza compartida: tras este Año Nuevo, la pirotecnia callejera en Países Bajos quedará definitivamente atrás.