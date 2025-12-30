SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de diciembre 2025 - 19:39

Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en enero 2026

El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los trabajadores de la construcción mantendrán su salarios en enero.

Mariano Fuchila

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial de noviembre en enero de 2026, según lo establecido en el acuerdo paritario cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los salarios de enero se mantienen respecto a diciembre, con un 1,3% más que la escala salarial establecida el mes anterior, donde tuvieron un aumento de 1,4%.

En diciembre, cobrarán la segunda cuota de de una suma fija mensual de carácter no remunerativo. Sí genera aportes a la obra social, garantizando la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.

Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en enero

Zona A:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

  • Oficial especializado: $5.268 por hora
  • Oficial: $4.506 por hora
  • Medio oficial: $4.164 por hora
  • Ayudante: $3.833 por hora
  • Sereno (mensual): $696.321

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut

  • Oficial especializado: $5.847 por hora

  • Oficial: $5.004 por hora

  • Medio oficial: $4.616 por hora

  • Ayudante: $4. 274 por hora

  • Sereno: $775.732 por mes

Zona C

Santa Cruz

  • Oficial especializado: $8.087 por hora

  • Oficial: $7.582 por hora

  • Medio oficial: $7.316 por hora

  • Ayudante: $7.104 por hora

  • Sereno: $1.164.098 por mes

Zona C Austral

Tierra del Fuego

  • Oficial especializado: $10.536 por hora

  • Oficial: $9.012 por hora

  • Medio oficial: $8.328 por hora

  • Ayudante: $7.666 por hora

  • Sereno: $1.392.642 por mes

Impacto en el costo de la construcción

Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en septiembre una suba del 3,2% mensual, lo que llevó la variación acumulada del año al 15,9% y la interanual al 28,7%.

El motor principal de este aumento fue la mano de obra, con un alza del 3,7%, en línea con lo acordado en paritarias. A esto se sumaron los aumentos autorizados por ENRE y ENARGAS en tarifas de electricidad, gas y agua, además de otros servicios relacionados.

Por su parte, los materiales subieron 2,9%, destacándose fuertes alzas en artefactos eléctricos y de iluminación. Sin embargo, algunos insumos metálicos y productos de hormigón mostraron bajas, lo que atenuó parcialmente la presión sobre los costos.

