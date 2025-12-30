Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial de noviembre en enero de 2026, según lo establecido en el acuerdo paritario cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.
Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en enero 2026
Los salarios de enero se mantienen respecto a diciembre, con un 1,3% más que la escala salarial establecida el mes anterior, donde tuvieron un aumento de 1,4%.
En diciembre, cobrarán la segunda cuota de de una suma fija mensual de carácter no remunerativo. Sí genera aportes a la obra social, garantizando la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.
Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en enero
Zona A:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Oficial especializado: $5.268 por hora
- Oficial: $4.506 por hora
- Medio oficial: $4.164 por hora
- Ayudante: $3.833 por hora
- Sereno (mensual): $696.321
Zona B
Neuquén, Río Negro y Chubut
Oficial especializado: $5.847 por hora
Oficial: $5.004 por hora
Medio oficial: $4.616 por hora
Ayudante: $4. 274 por hora
Sereno: $775.732 por mes
Zona C
Santa Cruz
Oficial especializado: $8.087 por hora
Oficial: $7.582 por hora
Medio oficial: $7.316 por hora
Ayudante: $7.104 por hora
Sereno: $1.164.098 por mes
Zona C Austral
Tierra del Fuego
Oficial especializado: $10.536 por hora
Oficial: $9.012 por hora
Medio oficial: $8.328 por hora
Ayudante: $7.666 por hora
Sereno: $1.392.642 por mes
Impacto en el costo de la construcción
Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en septiembre una suba del 3,2% mensual, lo que llevó la variación acumulada del año al 15,9% y la interanual al 28,7%.
El motor principal de este aumento fue la mano de obra, con un alza del 3,7%, en línea con lo acordado en paritarias. A esto se sumaron los aumentos autorizados por ENRE y ENARGAS en tarifas de electricidad, gas y agua, además de otros servicios relacionados.
Por su parte, los materiales subieron 2,9%, destacándose fuertes alzas en artefactos eléctricos y de iluminación. Sin embargo, algunos insumos metálicos y productos de hormigón mostraron bajas, lo que atenuó parcialmente la presión sobre los costos.
