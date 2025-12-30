Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en enero 2026

El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial de noviembre en enero de 2026, según lo establecido en el acuerdo paritario cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08 , que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

Los salarios de enero se mantienen respecto a diciembre, con un 1,3% más que la escala salarial establecida el mes anterior , donde tuvieron un aumento de 1,4%.

En diciembre, cobrarán la segunda cuota de de una suma fija mensual de carácter no remunerativo. Sí genera aportes a la obra social, garantizando la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.

Oficial especializado: $5.847 por hora

Oficial: $5.004 por hora

Medio oficial: $4.616 por hora

Ayudante: $4. 274 por hora

Sereno: $775.732 por mes

Zona C

Santa Cruz

Oficial especializado: $8.087 por hora

Oficial: $7.582 por hora

Medio oficial: $7.316 por hora

Ayudante: $7.104 por hora

Sereno: $1.164.098 por mes

Zona C Austral

Tierra del Fuego

Oficial especializado: $10.536 por hora

Oficial: $9.012 por hora

Medio oficial: $8.328 por hora

Ayudante: $7.666 por hora

Sereno: $1.392.642 por mes

Impacto en el costo de la construcción

Los incrementos pactados no solo benefician directamente a los ingresos de los trabajadores, sino que también repercuten en el costo de la construcción. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en septiembre una suba del 3,2% mensual, lo que llevó la variación acumulada del año al 15,9% y la interanual al 28,7%.

El motor principal de este aumento fue la mano de obra, con un alza del 3,7%, en línea con lo acordado en paritarias. A esto se sumaron los aumentos autorizados por ENRE y ENARGAS en tarifas de electricidad, gas y agua, además de otros servicios relacionados.

Por su parte, los materiales subieron 2,9%, destacándose fuertes alzas en artefactos eléctricos y de iluminación. Sin embargo, algunos insumos metálicos y productos de hormigón mostraron bajas, lo que atenuó parcialmente la presión sobre los costos.