Ante plan de compra de reservas, el BCRA anunció que prevén mantener tasas reales positivas

El Banco Central salió a anunciar una batería de medidas entre las que se incluyen un plan de acumulación de reservas, y la forma en que se calculan las bandas cambiarias. También confirmó que usará Lecaps y encajes para manejar la liquidez.

El Banco Central (BCRA) anunció este lunes una batería de medidas entre las cuales se menciona que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos, además de que habrá un plan sistemático de compra de reservas de hasta u$s17.000 millones, algo muy esperado por la city. En cuanto a los encajes bancarios, que siguen en niveles muy elevados, planean flexibilizarlos y sobre las tasas de interés prevén que adquieran niveles reales positivos.

Dentro de los cambios, la entidad anunció que habrá una "normalización de la política de encajes bancarios", y así lo especificaron: "El BCRA continuará avanzando con el proceso de normalización gradual de la política de encajes. El impacto de las modificaciones de los requisitos de integración será un factor relevante en la determinación del equilibrio monetario y, por lo tanto, se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación de la intermediación financiera".

La entidad también confirmó que "para administrar la cantidad de dinero derivado del programa de compra de reservas", el BCRA seguirá utilizando herramientas "convencionales y prudenciales" para manejar la liquidez del sistema y lo hará a través: operaciones de mercado abierto principalmente mediante compras y ventas de Lecaps en pesos, y operaciones con compromiso de recompra de Lecaps (repos) con entidades financieras. "De ser necesario, y de manera complementaria, los encajes podrán recalibrarse con los mismos fines", completaron.

Así, el BCRA definirá diariamente la tasa de interés para las operaciones de pases pasivos (repos) con bancos, tomando como referencia el rendimiento de las Lecaps en el mercado. El objetivo es que los bancos coloquen su liquidez excedente en instrumentos más largos y a tasas reales positivas. Estos repos no serán automáticos (sin “barrido”), y la tasa de los pases activos incluirá un extra sobre la de las Lecaps. Además, seguirá habiendo coordinación con el Tesoro para evitar desbalances monetarios.

Programa de compra de reservas: controlan la liquidez con la tasa El Banco Central (BCRA) lanzará a partir del primero de enero de 2026 un programa de compra de reservas. La autoridad monetaria prevé acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el año próximo. La entidad que conduce Santiago Bausili prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre del año que viene.

El comunicado expresó que, inicialmente, el monto de acumulación de reservas diario estará alineado con una participación del 5% del volumen del mercado de cambios. Tomando como referencia la volatilidad del volumen operado en las últimas semanas, las compras por jornada podrían oscilar entre los u$s10 y los u$s30 millones. "Veo sano que el gobierno empiece a comprar dólares para acumular reservas y que dependa de la demanda de dinero y la disponibilidad del mercado de cambios es positivo a un máximo del 5% que si bien puede quedar corto, es un avance al modelo actual. En parte estarán -esta vez si- cumpliendo con parte del programa del FMI que les impone la compra de reservas internacionales como método de pago de obligaciones, dejando de priorizar un esquema de necesidades por un esquema más libre", le dijo a Ámbito, el economista Federico Glustein. A su vez, desde CEPEC, expresaron: "El anuncio del BCRA representa un cambio de régimen correcto y conceptualmente sólido. Corrige un esquema que ya no era consistente, elimina el atraso cambiario, recupera competitividad y vuelve a articular de manera coherente desinflación, re-monetización y acumulación de reservas. La incógnita no está en el diseño, sino en el timing y la persistencia. Si el esquema se sostiene sin atajos, es una muy buena noticia para la macroeconomía, para el mercado financiero y para la reducción estructural del riesgo país".