Alivio en las criptomonedas: Bitcoin toca máximos en 4 semanas a la espera de la Fed

Las criptomonedas recuperan el alivio este martes 19 de septiembre a la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) será más blanda y no subirá las tasas de interés. En las últimas 24hs, el Bitcoin toca máximos de 4 semanas (30 de agosto) y alcanza los u$s27.400. En tanto, Ethereum avanza 2,4% hasta los u$s1.600. También se destaca la suba de Solana (SOL) de más de un 3%.

En este sentido, el consenso parece tener bastante claro que la Fed no subirá más las tasas de interés este año: de cara a noviembre, otorgan un 69% de probabilidad a otra pausa (+13% respecto a la semana pasada) y para diciembre, los analistas creen que hay un 58% de probabilidad de que los tipos se queden como están ahora mismo (+3% respecto a la semana pasada).

jerome-powell-reserva-federal.jpg

"Si se producen nuevas subidas, el BTC podría verse favorecido a corto plazo por la subida del dólar. Sin embargo, si el banco se abstiene de señalar nuevos aumentos, esto podría ser el catalizador que el BTC necesita para una nueva ruptura alcista", explica James Harte, analista de mercados de TickMill Group.

Con todo, eso no significa que esta reunión esté exenta de interés, ya que el mercado está centrándose en las previsiones del banco central. La Fed subrayó que cada decisión está abierta hasta el último momento. No obstante, y pese a las repetidas advertencias de los funcionarios y los últimos y mixtos datos macroeconómicos, el consenso tiene claro que hoy no habrá subas y ahora se debaten sobre qué deparará el comunicado del banco central.