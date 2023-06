Analizan el posible impacto de una devaluación del yuan en las reservas del Banco Central

Las reservas del Banco Central siguen en baja no sólo por las ventas diarias de divisas sino por la devaluación que viene sufriendo el yuan , la moneda china en la que están parte de los fondos que tiene la autoridad monetaria, según cálculos de consultoras privadas.

El swap por 130.000 millones de yuanes, que era de u$s19.000 millones, según informó el Ministerio de Economía, ya está más cerca de u$s18.000 millones, según cálculos privados.

¿La devaluación del yuan afecta a las reservas del BCRA?

No obstante, existen distintas lecturas sobre el fenómeno entre los especialistas. Alguno sostienen que si los yuanes acordados con China son de "libre disponibilidad", como dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, la depreciación del yuan impactará en las reservas.

En cambio, otros expertos sostienen que los yuanes no sirven para intervenir en el mercado y sólo se puede utilizar para importar bienes desde China, por lo que la devaluación de dicha moneda repercutiría en el respaldo del BCRA.

yuan Pixabay

Parte de la sangría de divisas que atravesó el BCRA en el último mes se explicó por la devaluación de la moneda china. En mayo, el dólar subió de 6,91 a 7,13 yuanes, una devaluación cercana a 3%, lo que provocó una caída de reservas por u$s500 millones, según la consultora EcoGo.

No obstante, Marcelo Elizondo, especialista en Comercio Exterior, consideró que con una devaluación del yuan "las reservas pueden tener una merma en su nominalidad porque se computan en dólares. Pero, en términos prácticos, el yuan solo se utiliza para pagar importaciones. No es verdad que se puede usar para intervenir el mercado cambiario. De modo que en términos prácticos no hay mayor perjuicio (si se sigue devaluando), porque vas a seguir pagando importaciones desde China".

Pero Elizondo admite que el problema que puede ocurrir es que la devaluación del yuan haga subir los precios en esa moneda de los productos que compramos desde China. "En ese caso ya no es un problema de reservas, sino de que tengamos que pagar más las importaciones. Pero eso será un problema mundial, no solo nuestro", indicó el especialista. Pero aclara que para que eso suceda debería haber "una depreciación más sostenida y grande del yuan".