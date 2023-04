Atención ahorristas: ¿viene otra suba de tasa de interés para los plazos fijos?

El titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce ingresó cerca de las 16 horas a la Casa Rosada citado por el presidente Alberto Fernández. En la reunión, que fue breve, se conversó acerca de “la generación de expectativas negativas en mercados marginales del dólar, que no fueron convalidadas en los mercados formales” , según informaron fuentes del Banco Central.

También, Pesce le informó al primer mandatario que “el BCRA registró una nueva rueda positiva en el mercado de cambios donde acumuló compras en abril por casi US$ 200 millones mientras afronta pagos extraordinarios por importación de energía”.

Aunque, no pudo ser confirmado oficialmente, seguramente el tema de la reciente suba de la tasa de interés, que evidentemente no conformó a los mercados, habrá estado entre los puntos de discusión. En este sentido, no se descarta que el Banco Central pueda tomar alguna medida respecto a la tasa de interés.