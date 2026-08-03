Para inversores: cuáles son las claves de la semana, según los brokers y analistas de la city + Agregar ámbito en









Indicios de tregua entre EEUU e Irán impulsan optimismo y bajan el crudo. Los analistas debaten el paquete de leyes del Gobierno enfocado en independencia del BCRA y mercado de capitales.

Inversores atentos a debates de reforma del BCRA y recaudación tributaria de julio. Ámbito

Los mercados financieros inician un nuevo mes con la mirada de los inversores puesta en el plano político y fiscal: en el Congreso se debatirá la reforma de la carta orgánica del Banco Central, entre otros puntos, mientras que por otra parte se conocerá el resultado de la recaudación tributaria de julio que se conocerá durante la jornada.

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En el plano internacional, los indicios de una posible tregua al conflicto bélico entre EEUU e Irán propiciaron una caída del precio del crudo, lo que lleva a un mayor optimismo del mercado.

El detalle Diversos analistas y operadores brindaron su panorama respecto a la coyuntura local. Por una parte, Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, fue optimista e indicó que "el paquete de leyes anunciado por el Gobierno sin dudas va en la dirección correcta. Apuntan a fortalecer y dar independencia al BCRA, también se apunta a dar más flexibilidad al mercado de capitales, y la tercera ley de 'grillete fiscal' o 'shutdown' trata de blindar el superávit".

Y añadió en ese marco, un horizonte de incertidumbre respecto al plano político de corto plazo: "el problema es que las leyes por más buenas que sean difícilmente cambien la dinámica de corto plazo, frente a elecciones el año próximo y la posibilidad de reversión de la dirección de la economía ante un nuevo Gobierno".

Inversores atentos a debates de reforma del BCRA y recaudación tributaria de julio. ¿Golpe de efecto? Otras visiones pusieron el foco en el intento de dar un golpe en la mesa por parte de la administración Milei: la consultora Vatnet señaló que "el gobierno quiere dar un gran golpe de efecto con su proyecto de nuevas normas para el BCRA, que incluye la prohibición de financiar al Poder Ejecutivo Nacional como un delito penal y la designación de directivos por el Parlamento".

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA se lleva muchos de los flashes del mercado: "Julio cerró con un anuncio de fondo: el Gobierno envió al Congreso un paquete de cuatro reformas, con la Carta Orgánica del BCRA como la más relevante", afirmó la consultora GMA Capital Research. En ese sentido, la consultora agregó que el Gobierno "busca blindar la independencia del Central y eliminar las Letras Intransferibles, activos que en gestiones anteriores llegaron a explicar más del 50% de su balance. Con lo institucional avanzando, el desafío pendiente es otro: que la mejora macro derrame con más fuerza sobre la microeconomía", indicó. Analistas debaten el paquete de leyes del Gobierno enfocado en independencia del BCRA y mercado de capitales. Gemini IA Negociaciones diplomáticas y mercados en paz Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, hizo énfasis en el plano global: "parte de la dinámica reciente del riesgo país responde a un contexto internacional más volátil, especialmente por la evolución del mercado energético y la mayor incertidumbre global. Sin embargo, al ponerlo en perspectiva histórica, el nivel actual continúa ubicándose en una zona poco frecuente para Argentina". Y además, recalcó que "hacia adelante, la trayectoria va a estar más asociada a la consistencia de las variables macro locales, particularmente reservas, recaudación y el frente fiscal, que a un cambio estructural en los fundamentos". "Los mercados comienzan la semana con un tono más positivo, luego de que el presidente Donald Trump suspendiera un ataque militar previsto sobre Irán y anunciara el reinicio de las negociaciones diplomáticas entre ambos países", afirmó la consultora Quantum Finanzas.