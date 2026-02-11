Bancos frenan a las fintech en disputa por el cobro de salarios pero el debate internacional apenas comienza

La eliminación del artículo que habilitaba el pago de salarios en billeteras virtuales es el último capítulo de un debate que no ocurre solo en Argentina, sino en gran parte del mundo.

Las stablecoins son uno de los elementos más disruptivos para las finanzas tradicionales a nivel internacional.

Lo que comenzó como un rumor durante la mañana de este martes se materializó al cierre de la jornada : el Gobierno eliminó del proyecto de reforma laboral el apartado que permitía pagar los sueldos en billeteras digitales. Se trata de un nuevo episodio en la puja entre las finanzas tradicionales y las fintechs, una tensión que no solo se mostró durante los últimos días en Argentina, sino que también tiene en EEUU uno de sus epicentros , con la discusión de la Ley Clarity .

Se trata del segundo intento por parte del Gobierno de Javier Milei de darle esas potestades a las billeteras virtuales, ya que el artículo también se encontraba en el proyecto original de la Ley Bases . Mariano Biocca , director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech afirmó a Ámbito que "el 87% de los argentinos quiere poder elegir dónde cobrar su salario", citando datos de la consultora Isonomía. Sin embargo, "esa discusión quedó fuera del Congreso por la presión de entidades tradicionales".

Y agregó: " Las billeteras están reguladas por el Banco Central y el 100% de los fondos permanece dentro del sistema bancario . No existe vacío regulatorio. La diferencia no es técnica ni prudencial, es de poder. Y mantener la obligatoriedad bancaria no es proteger al trabajador, es sostener un privilegio"

Sin embargo, las cámaras del sector bancario respondieron con un argumento de tipo macroeconómico y que parece haber calado más dentro del equipo de Caputo. Sostuvieron que los salarios son la "materia prima del crédito" y, por lo tanto, si salieran del sistema, calcularon una caída del stock de préstamos de hasta $6,2 billones, equivalente al 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI) .

Se trata de un dato no menor, teniendo en cuenta que la intermediación financiera fue el sector más dinámico de la actividad durante el año pasado: creció 28,4% durante el tercer trimestre de 2025, aportando 0,96 puntos al crecimiento del 3,3% interanual del PBI.

Para algunos interlocutores del sector bancario que conversaron con Ámbito, la intención de las fintechs con la sanción de esa normativa era "tratar de mejorar la mora de ese crédito que se está dando en condiciones bastante complejas", en referencia al crecimiento de impagos entre las entidades no bancarias. Allí, la irregularidad de las carteras alcanza el 21,4%, más de cuatro veces el promedio del sistema financiero tradicional.

En este sentido, apuntaron hacia una empresa en particular, Mercado Libre: "Se les disparó la mora alta a ellos y creo que también lo de Shein y Temu está siendo un factor que impacta en su capacidad de generar ingresos. Están viendo una alternativa para penetrar en el mercado de crédito de Argentina manejando las cuentas sueldo".

fintech pago consumo freepik.es

La cuestión de las stablecoins

Sin embargo, en el toma y daca con el Gobierno y las fintechs, entre las fuentes del sector bancario también reconocieron que hay un tema en que el equipo económico les puso el freno: la habilitación a las finanzas tradicionales para ofrecer criptomonedas a sus clientes, en particular, stablecoins.

Aunque aseguraron que el tema "no lo sacaron de agenda", tampoco va a salir su aprobación en abril próximo, como originalmente se pensaba. "Va a estar medio frizado el tema de las stablecoin un tiempo largo", admitieron.

Las stablecoins son justamente uno de los elementos más disruptivos para las finanzas tradicionales a nivel internacional, según el último informe de Accenture sobre el tema, ya que "las monedas digitales podrían desplazar pagos e ingresos fuera del sistema bancario tradicional", algo que ya fue alertado por organismos internacionales y think tanks tanks a finales del año pasado.

En este sentido, también se destacó "la intensificación de la competencia en los depósitos y préstamos de los bancos" con las finanzas no tradicionales. "Las fintech ahora están apuntando directamente a los productos centrales de la banca. Las stablecoins están atacando los depósitos, mientras que el crédito privado va tras los préstamos", explicaron.

Javier González Boix, director ejecutivo de Accenture Argentina, afirmó que “estos cambios competitivos representan un desafío inédito para los cerca de u$s200 billones en depósitos y préstamos que hoy administran los bancos".

"Lo que hay en discusión es una oportunidad de negocio de mantener y de generar nuevos flujos. Dependiendo de cada lado, los bancos podrán ver la oportunidad de incorporar cripto al 'main' de sus depósitos como una oportunidad y eso empezar en algún momento a 'crosselear' con los productos actuales de los bancos, mientras que las fintech ven como oportunidad incorporar los sueldos y los depósitos en mayor escala", explicó González Boix a este medio.

La Ley Clarity en EEUU

Uno de los escenarios en donde este debate también se está dando es en EEUU, en torno a Ley Clarity, la cual definirá cuál es el marco normativo para la operación de stablecoins en el país norteamericano, un proyecto de ley que dividió a las empresas cripto y el sistema financiero tradicional, y que actualmente su tratamiento en el Congreso estadounidense se encuentra estancado.

En este sentido, ayer se celebró una reunión organizada por la Casa Blanca entre representantes de las empresas cripto y los bancos para alcanzar un acuerdo para sancionar el proyecto. “Fue productiva la sesión hoy en la Casa Blanca: se respira un aire de compromiso”, publicó en X Stuart Alderoty, director jurídico de Ripple y uno de los asistentes a la reunión.

Por su parte, tres importantes grupos bancarios, la Asociación Americana de Banqueros, el Instituto de Política Bancaria y los Banqueros Comunitarios Independientes de América, afirmaron en una declaración conjunta que era necesario mantener “debates continuos” para sacar adelante la legislación.

Añadieron que “el marco puede y debe abarcar la innovación financiera sin socavar la seguridad y la solidez, y sin poner en riesgo los depósitos bancarios que alimentan los préstamos locales e impulsan la actividad económica”.