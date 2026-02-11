PAMI confirmó cuáles son las únicas credenciales que se podrán utilizar desde febrero 2026 + Seguir en









El organismo previsional aclaró, para sus afiliados, las credenciales válidas durante 2026 para acceder a prestaciones, servicios, turnos y medicamentos.

Actualmente, el instituto reconoce cuatro tipos de credenciales que permiten operar con normalidad.

De cara a 2026, el organismo encargado de brindar cobertura médica a jubilados y pensionados, PAMI, difundió una aclaración clave sobre los documentos que siguen habilitados para acreditar la afiliación. El anuncio busca evitar confusiones al momento de acceder a prestaciones, turnos o medicamentos.

Contar con una credencial válida es indispensable para realizar cualquier trámite, tanto en centros de salud como en farmacias. Por ese motivo, el instituto recordó cuáles son los formatos actualmente aceptados y cuáles dejaron de tener vigencia.

Actualmente, el instituto reconoce cuatro tipos de credenciales que permiten operar con normalidad:

Credencial digital: se encuentra disponible dentro de la aplicación oficial del organismo para teléfonos celulares. No requiere impresión y puede mostrarse directamente desde la pantalla del dispositivo.

Credencial plástica: es la tarjeta física tradicional. Sigue siendo aceptada, aunque ya no se entrega a nuevos afiliados. Solo la tienen quienes la recibieron en años anteriores.

Credencial provisoria con QR: se obtiene mediante descarga desde la página oficial. El código QR es obligatorio para que tenga validez. Las versiones sin este código tienen que renovarse.

Credencial provisoria tipo ticket: se imprime en las terminales de autogestión ubicadas en las Unidades de Gestión Local. Es muy útil para quienes no cuentan con acceso digital en el momento. Con cualquiera de estos formatos, los jubilados y pensionados pueden validar turnos con especialistas, retirar medicamentos en farmacias adheridas, gestionar turnos en agencias y realizar trámites tanto por internet como de manera presencial.

Mi PAMI: cómo funciona la web y app de la obra social Mi PAMI es una plataforma centralizada, con funciones que reemplazan a las gestiones que antes exigían documentación en papel y presencia física, lo que implicaba traslados a oficinas o centros de salud.

Para quienes tienen movilidad reducida o residen lejos de los centros de atención, poder realizar estos trámites desde el hogar simplifica de manera significante a su rutina diaria. A la vez, reducir la asistencia en hospitales y consultorios contribuye a disminuir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias. La herramienta incorpora estrictos sistemas de validación de identidad para proteger los datos personales y la información médica. Además, está diseñada para que cada afiliado gestione sus trámites de forma individual, con la opción de habilitar el acceso a familiares o cuidadores autorizados, de ser necesario. Desde MI PAMI, los afiliados pueden acceder a su credencial digital, recetas electrónicas, turnos médicos y cartilla de prestadores, además de consultar el historial de atención y actualizar datos personales. La plataforma también cuenta con un botón de emergencias, que permite que los afiliados puedan pedir asistencia de forma rápida y efectiva. Además, brinda la posibilidad de utilizar recetas electrónicas en farmacias adheridas, sin necesidad de imprimirlas, lo que simplifica el proceso de compra de las medicaciones y tratamientos de salud.

