Bitcoin borra la recuperación semanal y cae por debajo de los u$s63.000 presionado por la Fed y Medio Oriente + Agregar ámbito en









Las tensiones entre EEUU e Irán se intensifican, Teherán amenaza con represalias sobre infraestructura regional y dos funcionarios de la Reserva Federal advierten que las tasas podrían seguir subiendo.

¿A cuánto cotiza Bitcoin este viernes?

Las criptomonedas profundizan las pérdidas este viernes. Bitcoin (BTC) cede alrededor de 1,3% y se ubica justo por debajo de los u$s63.000, mientras que Ethereum (ETH) retrocede un 2,5% y lucha por sostener el nivel de los u$s1.800. El resto de las altcoins también opera en rojo, con caídas que en algunos casos —como el de HYPE— rozan el doble dígito.

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Las pérdidas de la jornada llevan a Bitcoin a borrar prácticamente la recuperación registrada durante la semana, con la mayor criptomoneda del mundo acumulando bajas en los últimos siete días.

Según los analistas, el aumento de la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente es uno de los principales factores que lastra el rendimiento de los activos digitales. En las últimas horas, Irán prometió tomar represalias contra la infraestructura regional si Estados Unidos concreta sus planes de atacar instalaciones clave del país, tal como adelantó el presidente Donald Trump.

Las tecnológicas, otro viento de frente La caída del sector tecnológico también pesa sobre los activos de riesgo. Los resultados de fabricantes de chips como TSMC y Samsung superaron las expectativas y alcanzaron niveles récord, pero no llegaron a satisfacer las proyecciones de los inversores más optimistas.

Los analistas advierten que los temores sobre la capacidad de las compañías para rentabilizar las inversiones astronómicas en inteligencia artificial volvieron a crecer, y que el mercado será cada vez más exigente con empresas que cotizan a valoraciones tan elevadas.

La Fed endurece el tono Si bien los datos de inflación más moderados en Estados Unidos habían contribuido inicialmente a aliviar las preocupaciones sobre subas de tasas inminentes, varios funcionarios de la Reserva Federal adoptaron un discurso más agresivo. La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, advirtió que las tasas podrían tener que subir más, en línea con una señal similar del gobernador Christopher Waller. Ambos funcionarios expresaron su preocupación ante una inflación que podría mantenerse persistentemente elevada.