Las bolsas del mundo caen con fuerza arrastradas por las tecnológicas y el petróleo supera los u$s85 + Agregar ámbito en









Este viernes se produjo otra venta masiva de acciones de fabricantes de chips que se extendió por los mercados bursátiles mundiales, provocando una debacle en toda Asia y una caída en los índices bursátiles europeos.

Inteligencia Artificial bajo la lupa: acciones de chips se desploman y Wall Street cae en la previa. Reuters

Prolongando la tendencia de ayer, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este jueves, mientras los inversores reevaluaban la solidez del repunte impulsado por la inteligencia artificial. Mientras tanto, los renovados ataques militares en Medio Oriente también afectaron negativamente la confianza de los inversores, manteniendo elevados los precios del petróleo.

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Irán anunció el viernes nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en el Golfo Pérsico, tras una sexta noche consecutiva de bombardeos estadounidenses contra bases militares iraníes. Para la semana, se preveía que los futuros del crudo Brent y estadounidense subieran más del 11% cada uno, registrando sus mayores ganancias desde abril.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,7% hasta u$s85,69 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 2,09%, hasta los u$s80,61 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — bajan entre 0,7 y 1% en los tramos más largos.

Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,87% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 1,66%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,62% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Norfolk Southern (+5%), Brown & Brown (+3,5%) y Martin Marietta (+3,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Intuitive Surgical (-11%), Netflix (-10,5%) y DaVita (3,8-%).

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,77%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 0,34% y el CAC francés desciende 0,66%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja apenas 0,01%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,78%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 3,05%. Mientras, el Nikkei 225 japonés bajó 3,96%.