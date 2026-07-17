Chevrolet ya vende en la Argentina la nueva S10 con perfil off-road y equipamiento exclusivo

La versión Trail Boss llega al país con mejoras en suspensiones, mayor despeje y estética diferencial, pensada para un uso más exigente fuera del asfalto.

Chevrolet amplía su oferta en el segmento de pick ups medianas con la llegada de la nueva Chevrolet S10 Trail Boss , una variante orientada al uso fuera del camino que ya está disponible en el mercado argentino.

Importada desde Brasil y presentada recientemente en Agroactiva 2026, esta versión se posiciona dentro de la gama como una alternativa con mayor foco en el desempeño off-road , tomando como base la conocida versión Z71 pero sumando equipamiento específico.

Uno de los principales diferenciales de la S10 Trail Boss está en su configuración para terrenos exigentes. De serie incorpora neumáticos Pirelli Scorpion All-Terrain , mayor despeje del suelo y un conjunto de suspensiones Ironman de alto rendimiento , pensadas para mejorar el comportamiento fuera del camino.

A esto se suma una estética distintiva, con llantas exclusivas de 18 pulgadas y detalles Trail Boss tanto en el exterior como en el interior, que refuerzan su identidad más aventurera.

En el plano mecánico no presenta cambios: mantiene el motor 2.8 turbodiésel de 207 caballos y 510 Nm de torque , asociado a una caja automática de ocho velocidades y sistema de tracción 4x4 desconectable con reductora .

Importada desde Brasil y presentada recientemente en Agroactiva 2026, esta versión se posiciona dentro de la gama como una alternativa con mayor foco en el desempeño off-road, tomando como base la conocida versión Z71 pero sumando equipamiento específico.

Entre los puntos a mejorar, se destaca la ausencia de bloqueo de diferencial trasero mecánico, un elemento clave para conducción off-road más extrema y que sí ofrecen algunos de sus competidores.

El precio de esta nueva versión es de $66.100.900, dentro de una gama S10 que se extiende desde los $41.208.900 hasta los $73.852.900. La garantía es de 5 años o 150.000 kilómetros.

Con esta incorporación, Chevrolet refuerza su presencia en el segmento con una propuesta que apunta a combinar robustez, equipamiento y capacidades fuera del asfalto, en línea con la demanda creciente por versiones de perfil aventurero.