Bitcoin se desploma 4,5% y perfora los u$s62.000: la Fed y la venta institucional golpean al mercado cripto

plLa mayor criptomoneda del mundo revirtió la recuperación del fin de semana ante la presión de seis semanas consecutivas de salidas en los ETF spot y el endurecimiento de las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

Bitcoin (BTC) cede 4,5% este martes y cotiza por debajo de los u$s62.000, profundizando el retroceso iniciado tras el rebote del fin de semana. Ethereum (ETH) se hunde más de 6% y pierde el soporte de los u$s1.700. Las principales altcoins — XRP , Solana (SOL) , Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) — acumulan bajas similares en las últimas 24 horas.

La presión vendedora combina dos factores: la postura restrictiva de la Reserva Federal (Fed) — y su impacto en los mercados tradicionales — junto a la persistencia de las salidas institucionales de los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado.

Según datos de SoSoValue , los inversores retiraron casi u$s160 millones de esos instrumentos durante la semana , en lo que ya se consolida como la sexta semana consecutiva de desinversión neta.

Si bien el ritmo de las salidas se moderó respecto a semanas anteriores, el dato sigue reflejando una demanda frágil tanto en cripto como en los productos financieros vinculados al sector.

Sin rebote minorista a la vista

El frente minorista tampoco ofrece alivio. El índice de prima de Coinbase —que compara el precio del BTC en el mayor exchange de Estados Unidos con la referencia global— muestra que la criptomoneda cotiza con un descuento significativo, una señal de que la demanda retail estadounidense sigue muy contenida tras las fuertes caídas acumuladas en el año.

Durante semanas, el mercado cripto se movió al ritmo de las novedades geopolíticas: cada avance o retroceso en las conversaciones de paz entre Washington y Teherán impactó directamente en el precio del bitcoin. Pero ese impulso se agotó. El optimismo en torno a un acuerdo integral se diluyó a medida que el diálogo se estancó y los inversores recalibraron sus expectativas.

El factor dominante ahora es otro: la misma apuesta tecnológica impulsada por la inteligencia artificial que llevó a las bolsas a máximos históricos está perdiendo estabilidad ante las señales restrictivas de la Fed. Y las criptomonedas caen arrastradas por esa corriente.

Los datos que moverán al mercado

En las próximas semanas, dos publicaciones concentrarán la atención de los operadores. El informe de empleo de junio en Estados Unidos, que se dará a conocer el 2 de julio, ofrecerá una lectura directa sobre la fortaleza del mercado laboral. El 14 de julio llegará el índice de precios al consumidor (IPC), el indicador de inflación más seguido por el mercado para anticipar los próximos movimientos de la Fed.

Ambos datos serán determinantes para definir si las expectativas de suba de tasas se consolidan o se moderan, y con ello, el horizonte de corto plazo para los activos de riesgo, incluido el bitcoin.