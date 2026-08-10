Muerte y horror en Luján: una mujer fue asesinada a puñaladas frente a sus tres hijos

El sospechoso, identificado como Emanuel César Quiroz, de 30 años, habría escapado luego del ataque. Vecinos de la zona aseguraron haberlo visto correr por las calles del barrio con manchas de sangre en la ropa.

El cuerpo de Daniela Natalia Armoa, de 27 años, fue trasladado a Eldorado, Misiones, donde sus familiares la despedirán y reclamarán justicia.

Daniela Natalia Armoa , de 27 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja en Luján , en un crimen que dejó a sus tres hijos, de 12, 10 y 5 años, bajo resguardo institucional. Su cuerpo ya se encuentra en Eldorado, Misiones, su ciudad natal, donde sus familiares la despedirán y reclamarán justicia.

El femicidio ocurrió el jueves pasado en una vivienda ubicada en El Progreso al 1600 , en el barrio Lanusse . La situación salió a la luz cuando vecinos escucharon gritos de auxilio provenientes del domicilio y se acercaron para intentar ayudar.

Dentro de la casa, Daniela había sido atacada con un arma blanca durante una discusión con su pareja . Sus tres hijos presenciaron la agresión y, según la reconstrucción realizada por los investigadores, intentaron intervenir para proteger a su madre . Los menores comenzaron a gritar y se aferraron al cuerpo del sospechoso para intentar detenerlo.

El acusado, identificado como Emanuel César Quiroz, de 30 años , logró escapar del lugar a pie. Algunos vecinos aseguraron haberlo visto correr por las calles de la zona con manchas de sangre en la ropa.

Daniela fue asistida poco después por efectivos de Bomberos Voluntarios y trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján . Ingresó en estado crítico debido a las heridas provocadas por el ataque, pero murió a los pocos minutos pese a los esfuerzos del personal médico.

Luego de confirmar su fallecimiento, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la comisaría 1ª de Luján desplegaron un operativo para localizar al sospechoso. De esa manera, Quiroz fue encontrado en la vivienda de su madre, ubicada en la zona de Doctor Lupi y La Paz, en el mismo barrio. Tras su detención, quedó alojado en la comisaría de Marcos Paz.

La investigación está a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien calificó el caso como femicidio. Durante un allanamiento en la vivienda del detenido, los investigadores no encontraron el arma que habría sido utilizada en el crimen, aunque secuestraron dos teléfonos celulares y distintos elementos orgánicos y genéticos que serán analizados para incorporarlos a la causa.

Daniela Natalia Armoa, la mujer asesinada en Luján.

El reclamo de la familia de Daniela Natalia Armoa

Daniela había dejado Eldorado para instalarse en Buenos Aires y formar allí su familia. Tras el crimen, sus restos fueron trasladados nuevamente a Misiones, donde sus seres queridos comenzaron a despedirla.

Mientras avanza la investigación judicial, sus tres hijos permanecen en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján. Familiares de la joven iniciaron además una campaña solidaria en Eldorado para reunir fondos y facilitar el traslado de los niños, con el objetivo de que puedan permanecer junto a su familia materna.

El pedido de justicia también se expresó en las redes sociales. Una prima de Daniela publicó un mensaje de despedida en el que escribió: “HDP, ojalá te pudras adentro. No tenías derecho a hacer semejante daño. Dejás tres inocentes sin su madre y toda una familia destrozada”. Otra familiar reclamó una condena para el acusado y expresó: “Le arrebataron la vida y sus sueños. Que su muerte no quede impune”.

El acompañamiento del Municipio de Luján

Tras conocerse el femicidio, el Municipio de Luján, a través de su Dirección de Géneros y Diversidad, manifestó su “profundo dolor e indignación” por el hecho. Desde la comuna señalaron que trabajan junto con la Justicia y las áreas de Protección Ciudadana y Niñez para acompañar a los tres menores.

“Reafirmamos el compromiso de trabajar incansablemente para que Luján sea una ciudad libre de violencias”, expresaron las autoridades municipales.