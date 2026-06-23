Martes rojo en los mercados: las tecnológicas lideran las pérdidas y Wall Street adelanta una fuerte corrección

Las bolsas mundiales caen el martes, lideradas por descensos generalizados en las acciones tecnológicas, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal tome medidas más agresivas para combatir la inflación.

Wall Street: las acciones tecnológicas marcan el paso de las pérdidas en la preapertura.

Una ola de ventas masivas se extiende por los mercados globales este martes, ya que los inversores se mostraron nerviosos ante la posibilidad de que las valoraciones de las acciones tecnológicas hayan ido demasiado lejos , en un contexto en que la última reunión de la Reserva Federal (Fed) dejó una lectura "hawkish" entre los operadores.

El epicentro de la corrección estuvo en Asia , más precisamente en Corea del Sur . El índice Kospi se desplomó 10% desde su máximo histórico. Le siguió el Nikkei 225 japonés , con un desplome de 3,46%, y también afectado por la baja del yen . En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,82%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,37%.

En Europa, el Euro Stoxx baja 1,14%. A nivel local, las caídas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 1,06% y el CAC francés cae 0,69%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido corrige 0,48%.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York — el S&P 500 — baja 1,35% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 2,68%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,53% a la baja.

Las acciones de empresas fabricantes de memorias, muchas de las cuales acumulan ganancias de tres dígitos este año, registraron algunas de las mayores pérdidas en la preapertura.

En la previa, las acciones con mayores subas son IBM (+4%), Sherwin-Williams (+4%) y Rollins (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Targa Resources (-14%), Micron (-7%) y Applied Materials (-7%).

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas El temor a medidas más agresivas de la Reserva Federal frente a la inflación impacta negativamente en las bolsas mundiales. Depositphotos

El petróleo se estabiliza por debajo de los u$s80

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube apenas 0,04% y cotiza a u$s77,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza 0,09%, hasta los u$s73,93 el barril.

Durante la jornada, el Brent cayó ligeramente por debajo de los u$s76 por primera vez desde principios de marzo, debido al continuo aumento del número de buques que transitan por el estrecho de Ormuz y a que los precios del petróleo en el mercado físico están cerca de recuperar los niveles previos a la guerra.

Normalmente, una caída del petróleo impulsaría las acciones, pero los inversores ahora se centran en las implicaciones del alza de los precios de la energía para la política de los bancos centrales y, específicamente, para la Reserva Federal. El nuevo presidente, Kevin Warsh, parece dispuesto a adoptar una postura mucho más firme contra la inflación.

En consecuencia, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años, que son los más sensibles a los cambios en las expectativas de inflación y tipos de interés, se ha disparado hasta su punto más alto en 16 meses, cotizando en torno al 4,188%, mientras que la rentabilidad de los bonos a más largo plazo también aumentó considerablemente.