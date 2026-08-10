Un motociclista que realizaba acrobacias extremas sobre calles y rutas bonaerenses se quedó sin la posibilidad de volver a manejar de manera legal por varias décadas.
Hacía wheelie en la ruta, lo grabó y le suspendieron la licencia de conducir hasta 2099
El Ministerio de Transporte bonaerense le aplicó una sanción histórica a un motociclista tras constatar en Internet las peligrosas maniobras acrobáticas que realizaba en medio del tráfico.
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Tras identificar los videos que el propio conductor publicaba en sus redes sociales, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso suspender su licencia de conducir hasta el año 2099.
La decisión, coordinada por la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial, se tomó luego de verificar el riesgo explícito al que sometía al resto de los automovilistas. En las imágenes difundidas se observaba al infractor andando en una sola rueda ("wheelie"), parado sobre el asiento en pleno movimiento y realizando maniobras de zigzagueo imprudente entre el flujo vehicular.
Desde la cartera de Transporte enfatizaron que las calles y rutas no son pistas para desafíos ni acrobacias. La inhabilitación rige de manera estricta para todo el territorio bonaerense, aunque la Agencia Nacional de Seguridad Vial podría replicar la medida para extender la prohibición a nivel federal.
Tragedia similar en Posadas
El peligro de este tipo de conductas quedó trágicamente demostrado en Misiones, donde un joven de 18 años atropelló y mató a un soldado del Ejército Argentino en la Costanera de Posadas mientras realizaba la misma maniobra en una sola rueda. El imputado, que había escapado tras el impacto, terminó siendo identificado y detenido por la policía a partir de una publicación en sus redes.
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