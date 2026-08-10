Causa por las marcas de Diego Maradona: la millonaria propuesta de Matías Morla para eludir el juicio oral + Agregar ámbito en









El exapoderado del astro futbolístico ofreció $150.000.000 a los herederos y tareas comunitarias para frenar el debate por presunta administración fraudulenta.

Matías Morla solicitó la suspensión del juicio a prueba Gentileza: La Nación

En el marco de la investigación por la cesión y explotación de los derechos de imagen de Diego Armando Maradona, Matías Morla solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La defensa del abogado presentó la petición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17, comprometiéndose a abonar $150.000.000 repartidos entre los seis hijos y herederos del exfutbolista, además de cumplir tareas comunitarias en una parroquia de Garín.

La acusación central se basa en la transferencia del 100% de las acciones de la firma Sattvica S.A. —poseedora de denominaciones como “El Diez”, “La Mano de Dios” y “Diego Maradona”— a las hermanas del ex capitán de la Selección, medida realizada sin la participación de los legatarios universales.

La acusación central se basa en la transferencia del 100% de las acciones de la firma Sattvica S.A. —poseedora de denominaciones como “El Diez”, “La Mano de Dios” y “Diego Maradona”— a las hermanas del ex capitán de la Selección, medida realizada sin la participación de los legatarios universales. El delito imputado contempla penas de hasta seis años de prisión, aunque por carecer de antecedentes penales la defensa sostiene que una eventual condena sería de ejecución condicional.

Las ofertas del resto de los imputados Otros involucrados en el expediente se sumaron al pedido de suspensión del proceso mediante ofrecimientos económicos y labores comunitarias:

Maximiliano Pomargo: exasistente de Maradona y socio en la firma, ofreció u$s10.000 argumentando que no obtuvo réditos económicos tras el fallecimiento del Diez y que desvinculó su participación directiva en 2021.

Rita Maradona: la hermana del exfutbolista propuso una reparación de $60.000.000 financiados en seis cuotas.

Claudia Maradona: hermana del astro, presentó un ofrecimiento de $40.000.000 bajo las mismas condiciones de pago. Aunque el fiscal de la causa no impulsó la acusación pública por considerar atípica la maniobra, el juzgado elevó el caso a debate oral a partir del sostén de las querellas particulares que representan a Dalma, Gianinna, Jana y Diego Jr. El tribunal deberá resolver en los próximos días si convalida la reparación económica planteada por los acusados.