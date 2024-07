Bonos en dólares: cómo es la estrategia financiera que recomiendan expertos para aprovechar spread entre legislaciones

Para este experto, la sugerencia es una cartera conformada en un 60% por el bono AE38, cuyo spread legislativo es de 6%, mientras que el del resto de los Bonares está cerca del 2%. Para el 40% restante de la cartera, recomiendan repartirlo entre GD35 y GD30.

En charla con Ámbito, Mateo Reschini, head of Research de Inviu, expuso algunos riesgos sobre la estrategia financiera de cambiar legislaciones: "Hoy por hoy, con el actual spread que hay entre Bonares y Globales, a mí me parece que, por lo que implica el canje de legislación, te favorece tener Globales. Me gusta más la legislación Nueva York porque si de repente tenemos consecuencias adversas, la deuda con legislación local tiene más para caer que la legislación extranjera".