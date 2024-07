Wall Street bate récords, mientras los bonos desconfían

El rally sigue como si no hubiera pasado nada. Y los récords caen como fruta madura. ¿Hacia dónde vamos, Gekko?

Periodista: Wall Street no le teme a la política. No le importó el debate presidencial. El rally sigue como si no hubiera pasado nada. Y los récords caen como fruta madura. El S&P 500 dejó atrás los 5500 puntos por primera vez. El Nasdaq, los 18 mil puntos.