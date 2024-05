Bopreal: bancos picaron en punta para la distribución de dividendos

Expectativa por la nueva licitación del bono para los importadores, que ahora también podrán usar los que tengan ganancias y dividendos no girados.

Pero como también existe un stock importante de utilidades y dividendos no girados al exterior, el BCRA permitió vía la Comunicación A7999 que puedan comprar Bopreal en el mercado primario las empresas con dividendos pendientes de pago a accionistas no residentes, como así también los no residentes que hayan cobrado dividendos en pesos en el país los últimos años.