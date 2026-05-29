BYMA dividió los Cedears del S&P 500: ¿qué cambia para los inversores?

Este lunes, se completará el split de este instrumento financiero que replica el comportamiento del principal índice de Wall Street. Cuántos papeles recibirán los tenedores.

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) decidió implementar un split para los Cedears del S&P 500 . Esto causó un malestar inicial entre los inversores dado que el precio cayó 30% en la jornada mientras los sistemas se actualizaban. ¿Hay que preocuparse?

En concreto, se dio a conocer que el ratio de los Cedears del S&P 500 (SPY) pasó de 20:1 a 60:1 . De esta forma, el valor total de la inversión no se ve modificado y simplemente se divide el mismo en más unidades, reduciendo el precio por Cedear.

En la rueda de este viernes, el precio de los Cedears del S&P 500 se hundió alrededor de un tercio, pero el lunes se terminarán de acreditar las nuevas tenencias , retomando la normalidad de la operatoria.

La modificación implica que, a partir de ahora, serán necesarios más Cedears para representar una acción del ETF original que replica al índice S&P 500 en Wall Street. Sin embargo, el cambio no afecta el patrimonio de los inversores , ya que la baja en el precio unitario se compensa con una mayor cantidad de certificados en cartera.

A partir del próximo lunes, serán necesarios 60 Cedears del S&P 500 para tener una tenencia completa del ETF subyacente.

Este tipo de operaciones son habituales en los mercados financieros y reciben el nombre de “split” o desdoblamiento de acciones. El objetivo principal suele ser mejorar la accesibilidad y liquidez del activo, permitiendo que pequeños inversores puedan operar con precios unitarios más bajos.

Por ejemplo, si un inversor tenía 20 Cedears valuados en $3.000 cada uno, tras el split podría pasar a tener 60 Cedears con un valor cercano a los $1.000 cada uno. El monto total invertido seguiría siendo el mismo, aunque distribuido en una mayor cantidad de certificados.

La confusión inicial se produjo porque durante parte de la rueda se reflejó únicamente el nuevo precio ajustado, mientras que las nuevas cantidades todavía no habían sido acreditadas en las cuentas comitentes. Esto generó la percepción de una fuerte pérdida patrimonial que, en realidad, responde únicamente a un cambio técnico en la relación de conversión.

En general, los splits son utilizados cuando el precio de un activo sube demasiado y se busca hacerlo más accesible para el mercado minorista. Grandes compañías tecnológicas como Apple, Nvidia y Tesla realizaron este tipo de movimientos en los últimos años tras fuertes rallies bursátiles.