Champions League: el negocio detrás de la final millonaria entre PSG y Arsenal Por Eduardo Perimbelli + Agregar ámbito en









El conjunto francés y el inglés se enfrentarán por el máximo título europeo con dos de los planteles más valoradas de Europa. El equipo de Luis Enrique está tasado en €1.320 millones y el de Mikel Arteta en €1.350 millones.

PSG y Arsenal se enfrentan este sábado 30 de mayo en la final de la Champions League. Son dos de los planteles más valorizados de Europa, pero también son dos clubes con pérdidas. @UEFA

Ya está todo preparado en el Puskas Arena de Budapest para que este sábado 30 de mayo el PSG y el Arsenal se enfrenten en la final de la UEFA Champions League de la temporada 2025-2026, en donde los galos buscarán revalidar el título de campeones cosechado el año pasado, mientras que el equipo inglés, flamante campeón de la Premier League, aspira a su primera Copa de Europa.

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En el campo deportivo, estarán frente a frente dos de los mejores equipos del mundo y ambos lo harán como campeones de sus respectivas ligas domésticas, pero también desde el punto de vista de negocio, tanto Arsenal como PSG son dos grandes potencias económicas.

El actual campeón, el PSG, cuenta con el apoyo de Qatar Sports Investment (QSI) desde 2012 y posee el 100% de la entidad desde 2013. A partir de ese año, y bajo el liderazgo de Nasser Al-Khelaifi, la inversión en el club de la capital francesa fue ascendiendo hasta el punto de conseguir €837 millones de facturación en la temporada 2024-2025, cuando consiguieron el triplete, coronándose campeón de la UEFA Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia.

La propiedad del Arsenal está en manos del magnate estadounidense Stan Kroenke desde 2011, cuando pagó €826 millones por el 70% de la entidad, mientras que en 2018 se hizo con el control total del club al pagar el 30% restante por €600 millones. La obsesión por volver a ganar la Premier League y levantar su primera Champions League ha hecho que al cierre de la pasada temporada tuviera unos ingresos de 821 millones de euros, mientras espera unos €880 millones de ingresos en la actual temporada.

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PSG or Arsenal? #UCLfinal pic.twitter.com/jC9edtGNYH — UEFA (@UEFA) May 29, 2026 Sin embargo, a pesar del éxito deportivo, ambos clubes mantienen un aspecto en común: pierden dinero. El conjunto francés, a pesar de cerrar su mejor temporada en el último ejercicio, terminó con €40 millones en pérdidas, mientras que el club inglés sólo perdió €1,6 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a los 20,9 millones negativos registrados la temporada pasada. No obstante anotó su séptima temporada consecutiva con pérdidas.

Dos de los planteles mas valiosos del mundo Aunque los balances de ambos equipos cerraron en rojo, esto no impide que tanto PSG como Arsenal tengan dos de las planteles más valiosos del mundo, con una valorización total entre ambos de €2.670 millones según los datos de Football Benchmark. El conjunto galo, entrenado por Luis Enrique llega hasta los €1.320 millones, siendo el atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia el jugador mejor valorado por €110,4 millones. En cuanto al plantel ingles dirigido por Mikel Arteta, tiene una valorización de 1.350 millones de euros, con Bukayo Saka como jugador más valioso por €138,6 millones. El hecho de jugar la final europea ya les asegura a ambos clubes un beneficio de €20,5 millones, que para el campeón será de €27,8 millones. Pero con el sistema de reparto de dinero de la UEFA para el ciclo 2024-2027, el monto total se divide en premio por rendimiento (37,5% del total del reparto de ingresos), el value pilar (35%), definido por el valor del mercado televisivo europeo e internacional y el rendimiento histórico de los equipos en competiciones de la UEFA, y una cantidad fija inicial por haber obtenido la clasificación a la competición (27%). Con este sistema de reparto, PSG ya ha embolsado un total de €67,8 millones, que podría llegar a €74 millones en caso de conseguir un segundo título consecutivo. Por su parte, Arsenal ya cuenta con un monto de €73,8 millones, lo que una hipotética victoria y el título continental le haría ascender sus beneficio hasta los €80,3 millones.