Euforia por los Cedears tecnológicos: cuáles fueron los más operados y los que más subieron en mayo

Los inversores argentinos profundizan su apuesta por papeles vinculados a inteligencia artificial, semiconductores y tecnología, en línea con el fuerte rally que muestra el Nasdaq este mes.

El mapa de inversiones de los argentinos cambia de forma acelerada y los Cedears vinculados a la inteligencia artificial, a la producción de semiconductores, energía y tecnología espacial se consolidan como los principales protagonistas del mercado.

La tendencia refleja una transformación cada vez más marcada en las estrategias de los inversores, que comenzaron a abandonar perfiles más conservadores para posicionarse en compañías asociadas al boom global de infraestructura tecnológica, procesamiento de datos, energía y activos de crecimiento.

Según un relevamiento de Cedears más operados en Argentina realizado por Ámbito , las preferencias del mercado quedaron concentradas casi exclusivamente en empresas tecnológicas y vinculadas al nuevo ciclo global de inversión en IA.

El fuerte interés por Cedears tecnológicos también estuvo acompañado por un muy buen desempeño de Wall Street durante mayo. Los principales índices de Estados Unidos acumulan subas de hasta 7,5% en el mes, impulsados principalmente por el sector tecnológico y el renovado entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial. El liderazgo volvió a quedar concentrado en el Nasdaq y en las compañías vinculadas a chips, software e infraestructura digital. En ese contexto, el QQQ —el ETF que replica al Nasdaq 100— acumula una suba cercana al 7,5% mensual y se posiciona como uno de los índices más fuertes del mercado estadounidense.

A nivel sectorial, el principal ganador es el Technology Select Sector SPDR Fund, identificado por el ticker XLK, que reúne a las principales compañías tecnológicas del S&P 500 y registra una suba acumulada de 13,2% en mayo. En paralelo, el SPY —ETF que replica al S&P 500— avanza alrededor de 3,8% en el mes.

image Gráfico realizado con Claude IA, con datos de Consultora 1816

Cuáles son los Cedears que más aumentan en mayo

Ese contexto internacional explica buena parte del comportamiento de los Cedears más operados en Argentina, donde compañías vinculadas a tecnología IA y chips concentraron algunas de las mayores subas del mercado local.

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A pesar del fuerte rally tecnológico, algunos analistas comenzaron a advertir sobre riesgos crecientes en el mercado internacional. Las tensiones geopolíticas, la suba de rendimientos de los Bonos del Tesoro de los EEUU y valuaciones cada vez más exigentes empiezan a generar dudas sobre cuánto más puede extenderse el rally de acciones tecnológicas.

Vale tener en cuenta que las compañías vinculadas a inteligencia artificial ya concentran más del 40% de la capitalización total del S&P 500, reflejando el creciente peso del sector tecnológico dentro del mercado estadounidense. En este contexto, gran parte del actual rally bursátil en Wall Street está fuertemente concentrado por el negocio de la IA y por el fuerte crecimiento esperado de las grandes tecnológicas. Según estimaciones de Bloomberg, las empresas asociadas a inteligencia artificial proyectan un aumento promedio de ganancias de 40,7% entre el primer y el cuarto trimestre de 2026.

Varios especialistas sostienen que el mercado podría comenzar una rotación gradual hacia sectores más defensivos como utilities, salud, materiales o financieras. De hecho el sector salud, fue el segundo sector con mayores subas durante mayo en el mercado estadounidense. Pero en líneas generales se abre una pregunta: ¿es recomendable seguir invirtiendo en estos sectores?

"El mercado de inteligencia artificial (IA) y semiconductores sigue siendo el driver principal para la suba de los índices. En las últimas semanas de mayo de 2026, se vio un fuerte repunte en el cual muchos inversores se preguntan si todavía están a tiempo de entrar o si por sus altos ratios ya es un entry point peligroso. Las principales razones de las fuertes subas son las ganancias y momentum que mostraron las compañías como Nvidia, Google, Micron y Sandisk por nombrar algunas, que hayan subido sus perspectivas a futuro (sobretodo Nvidia) y el alivio geopolítico", desarrolló Federico Izaguirre, especialista dedicado al asset management.

En esa línea, desarrolló: "La pregunta que todos nos hacemos es si es riesgoso comprar con valuaciones tan altas. La respuesta sería relativa al horizonte de tiempo de inversión de cada uno. Es un momento de cautela, siendo selectivos y a largo plazo. En el corto plazo hay señales de que puede desacelerarse la suba, como la salida de inversores institucionales, y la realidad es que la mayoría de las acciones de las compañías están cotizando a múltiplos extremadamente altos. Si es largo plazo claramente por la demanda, ganancias mostradas en los balances y proyecciones a futuro elevadas, la respuesta corta sería sí. En el corto con selectividad y cautela por las razones que mencioné anteriormente".

Por su parte, Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold comentó a Ámbito que en los últimos meses, los cedears más operados fueron los semiconductores e inteligencia artificial: "La pregunta que surge es si todavía hay oportunidad. Creemos que sí, pero quizás no donde la mayoría está mirando. El consenso se enfocó en los fabricantes de chips como los grandes ganadores. Y en parte lo fueron. Pero la próxima etapa de creación de valor podría concentrarse en las empresas que almacenan datos, operan la infraestructura y venden los servicios sobre los cuales corre la IA. Ahí es donde vemos mayor asimetría hoy, principalmente en Microsoft y Oracle".

En esa línea, puntualizó que "Microsoft no es simplemente una empresa de software: es quien le vende la infraestructura a todos los que usan IA, mientras cobra por los modelos, los datos y los agentes que corren encima. El FCF viene presionado por la inversión, pero cuando vuelva a crecer sobre esta base baja, la recuperación de múltiplos podría ser interesante", señaló Palais. En tanto, agregó que, Oracle, por su lado, "está posicionada para ser la infraestructura de IA sin importar qué modelo gane. Ya da soporte a clientes que usan Nvidia, AMD, entre otras compañias. Más del 90% de su capacidad comprometida está financiada por los propios clientes, lo que le permite crecer sin destruir caja. En los últimos 9 meses, el 50% de sus ingresos ya vino de su segmento de nube. Y sin embargo, cotiza a 19x EV/EBIT con perspectivas de crecer al 30% compuesto anual los próximos 4 años".

"No sabemos qué va a pasar mañana, pero cuando miramos valuaciones, modelo de negocio y hacia dónde se está moviendo la demanda, nos parece que vale la pena prestarle atención a esta parte de la cadena", concluyó Palais.