Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) anunció una alianza estratégica con MSCI, que pasará a administrar y calcular los principales índices accionarios del mercado local. El acuerdo apunta a fortalecer la infraestructura financiera argentina y alinearla con los estándares utilizados en los mercados internacionales.
BYMA selló una alianza con MSCI: qué pasará con el índice S&P Merval
La compañía internacional tendrá a su cargo el cálculo y la administración de los principales índices accionarios del mercado argentino. Los nuevos indicadores comenzarán a funcionar el 19 de octubre y reemplazarán a las referencias actuales.
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Como parte de la colaboración, se crearán dos nuevos índices de referencia: el Índice MSCI Merval y el Índice MSCI BYMA Argentina General. Ambos reemplazarán al actual índice S&P Merval y al Índice General BYMA, respectivamente.
La puesta en marcha de los nuevos indicadores está prevista para el 19 de octubre. En las próximas semanas, BYMA dará a conocer el cronograma detallado de transición y la información operativa que deberán tener en cuenta los participantes del mercado.
Qué implica la alianza entre BYMA y MSCI
La incorporación de MSCI supone un cambio relevante para el mercado de capitales argentino, debido a que la compañía es uno de los principales proveedores globales de índices y herramientas de análisis para inversores institucionales.
Según explicó BYMA, la adopción de la metodología de MSCI permitirá ofrecer a los inversores locales y extranjeros un marco estandarizado y reconocido internacionalmente para seguir el desempeño de las acciones argentinas.
La iniciativa forma parte de la estrategia de BYMA para elevar el perfil internacional del mercado local y acercar su funcionamiento a las prácticas vigentes en las principales plazas financieras del mundo.
Además, el acuerdo busca sentar las bases para el desarrollo de nuevos productos financieros, soluciones de inversión e iniciativas vinculadas con los índices, a medida que el mercado argentino profundice su integración con los estándares internacionales.
De esta forma, MSCI quedará a cargo del cálculo y la administración de las principales referencias bursátiles argentinas, mientras BYMA avanzará durante las próximas semanas con la transición desde los índices actuales hacia los nuevos indicadores.
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